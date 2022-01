Ovo je fenomenalan primjer, koji mi je onako super i gledam sa simpatijama nastojanja kako učiniti Zvonku Frku Petešića nekim problemom, poručio je premijer Andrej Plenković na pitanje o prebivalištu svog predstojnika Ureda Zvonimira Frke Petešića.

Tema o tome da je imao 2017. prebivalište u Zagrebu, koje je tada, s dobivanjem statusa državnog dužnosnika ipak prijavio u mjestu Sali na Dugom otoku, iako tamo uopće ne živi, na temelju čega je dobio na korištenje državni stan u metropoli, ga ne zanima.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Ja bih njima preporučio da im Zvonko bude suradnik, da rade koliko i on zadnjih 30 godina za Hrvatsku, sa žarom, emocijom, znanjem, trudom, pedantnošću koju pokazuje. Ja ga znam jako dugo pa onda neka pričaju o njemu - rekao je.

Na pitanje zašto Frka Petešić nije prijavljen u Zagrebu, Plenković je poručio kako se ne bavi tuđim osobnim stvarima i gdje se prijavljuju dužnosnici.

- Ako mislite da premijeri prate gdje tko ima boravište i prebivalište, tu malo pretjerujemo. Nisam razgovarao s njim o tome, cijela ta tema, a rekao sam jučer i Grbinu, koji se pokazao sitničav, grintav, Gargamel, čak i gorim od Bernardića... A kako je sve počelo? Jedan medij je objavio da je obnovljena kuća, a sad ću vam reći tko je sve živio u tom stanu, a bio je državni dužnosnik prije Zvonka - poručio je pa uzeo mobitel kako bi pročitao imena.

- Tamo je nekada živio ministar Salaj, pa iz SDP-a ministrica Sobol, državna tajnica ili zamjenica ministra ili zastupnica, ne znam što je bila, Sonja Čikotić. Isto im je ministarstvo temeljem pravilnika to dalo. Zvonko na to ima pravo, on je državni dužnosnik i imate taj transformativni moment njega kao veleposlanika kad postaje predstojnik Ureda. On je državni tajnik, čak je ispred svih drugih državnih tajnika, ima pravo na to i točka - uporno je ponavljao premijer kako Frka Petešić po zakonu ima pravo na stan.

- Uopće se ne bavim s time je li netko promijenio boravište ili prebivalište, niti me to zanima. Niti je ova tema relevantna. Ta tema je jedino, isključivo u eteru da se napravi neki problemčić, neću upotrebljavati druge glagole - dodao je.

'Ne da neće podnijeti ostavku, nego će svoj posao raditi i dalje. Točka'

Na opasku novinara kako je šefica norveškog Parlamenta podnijela ostavku upravo zbog prijave prebivališta, Plenković je živčano poručio kako je ovo smiješna priča.

- Ne da neće ostavku podnijeti nego će svoj posao raditi i dalje. Točka - naglasio je.

Na konstataciju novinara kako nitko ne dovodi u pitanje to da je on imao pravo po zakonu na državni stan ako nema tu prijavljeno prebivalište nego činjenicu da je do 2017. imao regulirano prebivalište u Zagrebu, koje je prebacio baš kad je postao državni dužnosnik u roditeljsku kuću na Sali, premijer tu ne vidi ništa sporno.

- Meni tu sve izgleda OK, čovjek nema fizički u vlasništvu svoju nekretninu ni u Hrvatskoj ni u Francuskoj. Došao je s mjesta veleposlanika, postao je dužnosnik i što je on točno tada radio, koje korake, iz mog kuta gledanja i naše dinamike posla je nebitno. Imate priopćenje Ministarstva, sve je zakonito - rekao je naglasivši kako je ovo samo još jedan primjer harange.

'Dosta je, točka, game over'

- E sad ćemo podvući crtu. Dosta je, točka, game over - poručio je nadmeno.

Na pitanje je li njegova obitelj prijavljena u Dubravi, premijer odgovara kako ne zna, a niti ga je briga.

- Mene je samo briga da on radi svoj posao, da je predstojnik Ureda, da nema nekretninu i da, prema važećim propisima, ima pravo koristi stan koji koriste ministri, drugi državni tajnici, zastupnici... Što je on sad iznimka? Je li ukrao nešto? Nije. Ima li pravo na to? Ima. Je li u stanu? Je. Jesu u istom stanu bili ljudi prije? Jesu. Hoće biti nakon njega? Hoće. That's it - poručio je.

Na pitanje zašto je dobio stan od 96 kvadrata, a ne neki manji ako mu kćeri žive dugo u Francuskoj, što se da provjeriti na društvenim mrežama, Plenković kaže da ne zna te detalje.

- Niti je to bitno. Ima obitelj, suprugu, dvoje djece, dobio je stan primjeren onome koliko mu je velika obitelj. Te kćeri su sigurno povezanije s njim nego s nekim drugim. Ako su jedno vrijeme u Zagrebu, a jedno u Francuskoj, onda sigurno dolaze k njemu u Zagrebu, a ne negdje drugdje. Što je to problem? Svi ga znate jako dobro, da li je on učinio nešto loše, nešto ukrao? Koristi stan kao i svi drugi na njegovoj funkciji, koji, podsjećam, nemaju nekretninu u Zagrebu - branio je svog suradnika premijer.

Obrušio se na medije i ponižavao novinare

Odbacio je i tvrdnje da je zbog toga što on živi u zgradi u Jurišićevoj ulici ta zgrada brže obnovljena. Pa je dodatno poludio na cijelu temu oko Frke.

- Ma dajte molim vas. Prestanimo više s time, opterećujete javnost, sami sebe, ono, radite aferu oko čovjeka kojem ne možete naći crno ispod nokta. Ovo se radi namjerno, haranga - korio je predstavnike medija premijer.

Na pitanje zašto bi netko to radio namjerno, Plenković poručuje da se to vidi iz toga što osam mjeseci mediji izvještavaju o obnovi zgrade u Jurišićevoj kao uspješnog primjera, a onda odjedanput "hops, sad je to problem."

- Ma dajte molim vas, ima li još koje pitanje, mudrije, pametnije, relevantnije za javnost od ovoga? Bilo koje? Ovo govorim bez nervoze. Radi javnosti, ne govorim ništa vama. Sve sam vam objasnio, rastumačio, točka, that's it, podvlačimo crtu - ponižavao je novinare.

Na konstataciju predstavnika medija kako postoje samo glupa odgovori, a ne glupa pitanja, Plenković je otišao i korak dalje:

- Tješite se vi, samo se vi tješite. I ovo nije bilo s nikakvom nervozom, da mi ne bi slučajno stavili da sam nervozan. Nego postoje stvari kojima kažemo dosta, pitajte Grbina kako se ponaša ako misli biti šef oporbe. Ako misli ovako kao jučer, ne - poručio je i otišao.