Plenković o Grmoji: 'Lažljivac i difamator'; Komentirao poruke s Berošem: Bilo je svega...

Premijer Plenković nakon sjednice odbora o imenovanju Irene Hrstić novom ministricom zdravstva rekao je kako je opće ozračje opet pokazalo da oporbu uopće ne zanima ni hrvatsko zdravstvo, ni ta kandidatkinja, ni što će ona raditi.

- Koriste svaku prigodu, ne bi li napadali najčešće neistinama i teškim klevetama i difamacijama vladu ili mene osobno, ali na to smo navikli. Kada im jednakim načinom odgovorimo, onda se naravno uvijek povlače, bune i tako dalje, ali ovo je bila dobra uvertira za raspravu o povjerenju Vladi koja će uslijediti u utorak. Nažalost, Hrvatska je itekako polarizirana, polarizirana je između onih koji ne žele vidjeti da smo reagirali promptno na sumnju na počinjenje ozbiljnih kaznenih dijela od strane ministra Beroša i još jedne skupine ljudi, smijenivši ga trenutno, postavivši gospođu Hrstić, naloživši reviziju svih interventnih nabava, pruživši potpunu i bezrezervnu podršku tijelima kaznenog progona da se ovaj slučaj do kraja razjasni, ali i da vidimo da li je u prošlosti bilo sličnih slučajeva s praktički gotovo istovjetnim dobavljačima, ali i veze nekih drugih zdravstvenih uređaja i nekih drugih tvrtki koje su naravno događale u vrijeme SDP-ove vlade. Naš je cilj učiniti hrvatsko zdravstvo dostupnim hrvatskim građanima, povećati prevenciju i kvalitetno upravljati svim institucijama u sustavu i naravno voditi računa o zakonitom trošenju novca poreznih obveznika u zdravstvu - rekao je Plenković.

Odgovarajući na pitanja novinara prozivao je oporbu.

- Ne znam uopće zašto su ovdje danas došli, realno gledajući, osim da ponovno čujemo, da primjerice ovima iz Mosta, posebice poput ovog velikog lažljivca i difamatora Grmoje, koji je, kao što znate u onoj Mostovoj "aferi mreža", na očitu informaciju, koja nema nikakve veze sa mnom kao predsjednikom vlade, rekao "nema veze", što je istina, usmjerit ću na Plenkija i to vam sada ovdje ponavlja da pa će čak se prijeti odrubljivanjem glave. Dakle, i onda kad se čvrsto odgovara, uvijek odgovaramo politički čvrsto, onda se oni svi preplaše i počnu cviliti, pa kad im se to kaže, onda se uvrijede da cvile, gospođa Benčić laže hrvatsku javnost da je cijeli ured EPPO-a, dakle svi delegirani tužitelji su tražili policijsku zaštitu što je notorna neistina, prvo dakle ona to zna da je istina, ali budući sam provjerio da to nije istina, i na tom tragu vam se to sve svodi, ova skečerica, performerica, stalkerica, pušta neke snimke, potpuno nebitne i relevantne, tako da je, to je ta atmosfera, ali navikli smo mi na to, to je sad već deveta godina jednog polariziranog sukoba u kojem mi nažalost nemamo sugovornika, nije nitko od njih rekao, mi bismo htjeli s vama razgovarati o problemima u zdravstvu, nema te optike - rekao je Plenković.

Plenković je rekao i da je neistina da je Laptoš tražila zaštitu za cijeli ured.

- Ovi neka sami kažu što su tražili, za koga i zašto. Jer u medijima je ispalo da traži zaštitu gotovo države, pa ne traži zaštitu države. Traži zaštitu MUP-a da je se štiti od nekog drugog, a vi promislite od koga. Razumijete - rekao je o Laptoš.

Na pitanje o navodima u Nacionalu da nije bilo poruka u Beroševu mobitelu s Plenkovićem rekao je:

- Jesmo, kako nismo komunicirali? Za razliku od njih, ja ne znam što je pronađeno u mobitelu gospodina Beroša. Ne znam uopće kako bi oni to mogli znati. Pa mi smo si pisali pisma, razgovarali smo, razgovarali smo na telefon, bilo je poruka i svega. To može samo brinuti ove dušebrižnike. Znači cijela je, cijela aktivnost je usmjerena da nekako meni nešto se zalijepi, ali mogu još tražiti tisuću godina, neću mi zalijepiti ništa - rekao je.