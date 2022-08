Plenković o Ini: 'Ne znam kako im je to promaklo. Ovo je dokaz da pravna država funkcionira'

Stjecanje imovinske i financijske koristi od grupe ljudi koji su očito imali namjeru steći velik profit nauštrb Ine. Dobro je da pravna država funkcionira, da institucije i Ministarstvo funkcioniraju, da su sredstva u blokadi te se tako osiguralo što manje financijske štete. Čestitam svima koji su sudjelovali u razotkrivanju, rekao je premijer Andrej Plenković, koji danas sudjeluje na 17. Strateškom forumu na Bledu.

- Zakonski okvir koji u Hrvatskoj postoji za sprječavanje i otkrivanje pranja novca je takav da kada banke vide transakcije u kojima su velike i sumnjive svote, one kada to vide jave uredu za sprječavanje pranja novca te oni dalje reagiraju prema policiji, poreznoj upravi - rekao je Plenković

- Oni očito imaju razine upravljanja, a kako im je ovo promaklo, nemam pojma. Očito unutarnji sustav kontrola nije bio prestrog. Ministar Filipović je danas zatražio reviziju, striktnu kontrolu poslovanja da hrvatska država kao suvlasnik do kraja shvati kako se odluke donose. Ovakve vrste ugovora moraju nadzirati razine koje se zovu Uprava i postali ispod njih. Mislim da je NO na kraju priče. Po meni mislim da su sve institucije djelovale brzo i učinkovito - pojasnio je.

- To što je netko član stranke, to je tako, nije to čovjek koji ima bilo kakav upliv u politiku HDZ-a. Časni sud će to riješiti - dodao je

Prokomentirao je i reakciju oporbe i komentare o "mlohavoj ćuni" Hajdaša Dončića.

- Što hoće oni? Gdje je to Dončić naučio, u Kragujevcu s Grbinom?

Na pitanje je li Vlada iz slavonske Plinare izviještena o problemima: “Prvi put to čujem. Tko je to i kad rekao i kome?”

Prokomentirao i optužnice protiv pilota

- Nadležnost Srbije nad zločinima počinjenim na teritorijima drugih država za nas je neprihvatljiva. Postojala je međunarodna instanca Haški sud. Sad 27 godina nakon podižu optužnice protiv Hrvata pilota ne dolazi u obzir. Taj predmet za nas kao državu ne postoji. Srbija se prvo mora dobro suočiti sa svojom prošlošću - rekao je.

