Na konferenciji za medije u Banskim dvorima predsjednik Vlade Andrej Plenković priča o kreditnom rejtingu.

Podsjećamo, agencija Fitch podigla je u petak kreditni rejting Hrvatske za jednu razinu, iz 'BBB-' na 'BBB', uz pozitivne izglede, ističući napredak u pripremama za članstvo u eurozoni i snažan oporavak gospodarstva od pandemijske krize. To je najbolji kreditni rejting u povijesti Hrvatske. Fitch procjenjuje da će Hrvatska unatoč pandemijskom šoku biti u poziciji da postane članicom eurozone u zacrtanom roku, siječnju 2023., otprilike godinu dana prije no što su u agenciji do sada prognozirali.

UŽIVO: Presica Plenkovića