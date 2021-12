Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjeluje na posljednjem ovogodišnjem sastanku na vrhu Europske unije u Bruxellesu, a jedna od tema je bila i pandemija.

- Danas smo završili prvu temu na Europskom vijeću, a to je covid-19 gdje smo svi upozorili na značaj novog soja. Svi ga doživljavaju vrlo ozbiljno i brzinu širenja zaraze tim novim sojem, te smo razgovarali i o zajedničkim naporima za bolju koordinaciju politika koje se odnose na zdravstvenu zaštitu. Donijet će se zaključci koji pozivaju na primanje booster doze, što mislimo da je jako važno kako bi se naši sugrađani bolje zaštitili” - kazao je Plenković za N1.

Istaknuo je kako u mnogim zemljama postoji polarizacija te da su svi izloženi velikoj količini dezinformacija, dodavši da je situacija svugdje vrlo slična.

- Covid-potvrda omogućila je lakše kretanje i u kontekstu turističke sezone, koja je za Hrvatsku bila izvrsna. To je omogućilo i rastu BDP-a, vidim da je i guverner HNB-a povećao svoja očekivanja. Mi smatramo da treba postojati tijesna koordinacija, da pravila moraju biti što više harmonizirana. Svi se žele zaštiti maksimalno, nitko ovdje nije pristalica zatvaranja i lockdowna. Balansirano nastojimo koristiti epidemiološke mjere uz cijepljenje - rekao je Plenković.

Komentirao je i pismo koje mu je uputio Zoran Milanović. Naime, predsjednik mu je uputio jučer pismo zbog propusta Vlade RH u postupku donošenja Zaključaka Vijeća Europske unije o proširenju i Procesu stabilizacije i pridruživanja.

Milanović je u pismu izrazio nezadovoljstvo i protivljenje usvojenim Zaključcima Vijeća EU jer se ne jamče prava Hrvata u Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda.

- To je sad postala neka praksa da ima nekoliko aktera na hrvatskoj političkoj sceni koji se meni obraćaju tako da pisma šalju medijima. Čim mi ga netko pošalje medijima ja ga doživljavam odmah manje relevantnim i bitnim jer više to doživljavam kao nečiji PR potez, ne bi li netko ukazao na svoje postojanje.

Ja sam to shvatio kao njegovu osobnu zahvalnost za moja stajališta izrečena u Sarajevu kad su me pitali što mislim o njegovim izjavama vezano za genocid u Srebrenici. Kad dođe vrijeme i kad se vidimo, malo ću porazgovarati s njim - komentirao je danas Plenković u Bruxellesu.

- Što se tiče metode pregovora na razini Vijeća za opće poslove, radi se o velikom dokumentu koji se odnosi na puno zemalja jugoistoka Europe. To su zaključci koji su se tek nakon dvije godine donijeli na temu proširenja. Ovi zaključci su bolji od onih NATO-vih za Hrvate u BiH. Ovi zaključci su puno širi i sve što je bitno za Hrvate u BiH mi smo uvrstili. A puno će važnije biti ovo što ću ja sad reći šefovima država i vlada - dodao je.

- Čim spomenete Daytonski sporazum, konstitutivni narodi su unutra. Čim spomenete izbornu reformu, presude Ustavnog suda BiH, imate pod tom formulacijom i presudu u slučaju Ljubić koja se odnosi na legitimno predstavljanje, dakle sve je tu. Samo treba imati predznanje i znati derivirati, dekriptirati, dešifrirati te zaključke, što je iza svake te rečenice i na što se misli. Drugo, metodološki, ići u nekim pregovorima do kraja u smislu blokiranja zaključaka, to nitko iskusan ne radi. To se radi u ekstremnim slučajevima, kad je požar takav da nema druge. Ovdje treba voditi puno mudriju politiku, sa svim partnerima, da bi se došlo do onog što je bitno’ - rekao je Plenković te dodao da je ‘Hrvatska konstruktivan i mudar sugovornik u EU koji zna kako kroz vrlo kompleksan proces pregovaranja doći do svog cilja, a da se pritom ne antagoniziraju svi drugi.