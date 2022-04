Plenković o Milanoviću: Iznosi sve zlo u sebi, samo netko tko je pun gnoja, patološki lažljivac

Ni konferencija o pregovorima sa sindikatima nije mogla proći bez nove runde obračuna na relaciji Plenković-Milanović, pa je premijer odgovorio na njegove najnovije današnje izjave.

- Vidjeli ste danas ponovno, očito koristi svaku priliku da nastavi sa svojim perfidnim laganjem. Inzistiram na tome da je to jedno perfidno, osmišljeno laganje koje se sastoji u tri točke – prva je da se pokriva od supstance teme, što više govori to se vidi kako je duboko uvučen ovaj orkestar koji se odnosi na pismo koje su potpisali heroji Domovinskog rata i hrvatski generali. Drugo je da kontinuirano nastoji izmisliti lažne teme koje smo navodno rekli ja, Tomo Medved ili bilo tko drugi iz HDZ-a, kako bi stvorio medijski dojam da je netko od nas rekao nešto protiv generala ili heroja Domovinskog rata. Još jedna perfidna laž. Mi smo tu temu komentirali, komentirali je između ostalog nakon stranačkih tijela, na niz upita saborskih zastupnika dok se ovaj kukavički sakrivao i gledao što će tko reći. To je istina - rekao je premijer.

Dodaje da se Milanović pokrio kukavički, umjesto da sam kaže ako je već u dogovoru, ‘napišite zahtjev za pomilovanjem i ja ću pomilovati’.

- Što generali imaju s tim? No tu se vidi cijeli plan. Plan je napraviti sukob, izmisliti lažne teze koje navodno izgovaram ja ili netko iz HDZ-a da bi iskreirao sukob HDZ-a i generala. Sve laž, provjerljivo, jasno se može utvrditi. On u eter izmišlja tezu da smo mi rekli da su generali pudlice. Koliko podao netko mora biti, istinski pokvaren, u korijenu moraš biti pokvaren za tako nešto da bi se onda kasnije to prenosilo. Važno je da to javnost razumije. Prvo se kukavički pokriva u orkestru, onda izmišlja lažne teze koje bi u konflikt trebale dovesti HDZ i generale. I treća teza, najgora, najgnjusnija teza, to samo netko tko je pun gnoja, gnoja u smislu karaktera, to je valjda taj karakter koji je… Znate zašto gnoj služi i od čega nastaje, to ne moram objašnjavati. Nastoji baciti tezu o Udbi i udbašima na druge, na HDZ, na mene, na mog pokojnog oca koji je umro prije nekoliko tjedana - rekao je.

- Stupanj zla koji postoji u nekome tko je nažalost dobio povjerenje birača, stupanj projiciranja na druge svih svojih malignih svojstava je neviđen na hrvatskoj političkoj sceni. Imamo jednoga trovača koji je u biti anomalija hrvatskog političkog sustava koji nema drugu zadaću, osim da stabilizira, njegov jedini cilj je destabilizirati institucije, unosi razdor među Hrvatima i duboke podjele u hrvatskom društvu, izmišljajući, lagajući, i to patološki, iznoseći svo zlo koje u sebi ima. On koristi riječi da je netko prištav, to znači da čovjek gleda sebe u ogledalu i jako je žalostan kako izgleda, onda vlastite prišteve želi projicirati nekome drugome. Mi još ovako nešto naopako, zlo, pokvareno nismo imali na političkoj sceni i žalosno je da se moramo time baviti - rekao je Plenković.

