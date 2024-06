Plenković o Milanoviću: 'Treba biti korektan i normalan, a ne zvati ljude udbaškim izrodima'

Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a održao konferenciju za medije. Komentirao je ključne ekonomske pokazatelje te se još jednom se pohvalio manjim brojem nezaposlenih u odnosu na 2016., kad je bilo više stanovnika i manje stranih radnika, prenosi N1.

- Dotaknuli smo se poremećaja u opskrbi električnom energijom, koja se dogodila u petak. Srećom, sve je prošlo bez velikih poteškoća, uz neugodnosti koje nestanak električne energije može prouzročiti - kazao je Plenković.

Komentirao je i MOL, za koji smatra da nema argumente u zahtjevu. Na konferenciji nije čestitao Darku Milinoviću na pobjedi u Gospiću već je čestitao HDZ-ovom kandidatu Josi Vrkljanu na dobrom rezultatu. Plenković vidi Vrkljanov rezultat kao potvrdu jačanja HDZ-a na tom području. No nakon pitanja novinara oko tih izbora, osvrnuo se na pobjednika.

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon šireg predsjedništva HDZ-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Nismo se čuli, ali evo, čestitam mu sada. Mi ćemo za deset mjeseci pokušati odigrati bolju utakmicu. Gospodin Vrkljan je potpuno novi kandidat i preuzeo je tu dužnost u posljednjih nekoliko tjedana i mislim da je, s obzirom na tu situaciju, to dobar rezultat - rekao je Plenković te se osvrnuo i na unutarstranačke izbore. - U fazi smo prikupljanja potpisa, a idućeg tjedna bismo predstavili kandidate i kandidatkinje. Trenutno nemamo informacije o protukandidatima, ali bilo tko se može kandidirati - kazao je.

Plenković kaže da će na TV-u gledati utakmicu Hrvatske i Italije na Europskom nogometnom prvenstvu. Nada se pobjedi te je uvjeren u nju. Kaže da će u Njemačku na utakmicu samo pod jednim uvjetom.

- Ako bude finala, idem - komentirao je.

Pismo predsjednika Zorana Milanovića na temu Vijeća za vanjsku politiku Plenković sadržajno nije želio komentirati "jer ga nije čitao", bez obzira na to što su u njemu iznesene neke konkretne ideje.

- Samo smo odgovorili da se prije sve usuglašavalo i bez Vijeća. Sve se može dogovarati ako su akteri normalni. Ako nisu, to je onda nešto drugo. Treba biti korektan i normalan, a ne zvati ljude udbaškim izrodima, a onda se praviti nevješt. Problem Milanovićevog ponašanja za vrijeme kršenja Ustava nije samo njegov nego i cijele scene koja to dopušta - kaže, ali ne smatra da i on krši Ustav po pitanju vanjske politike.

- Kad ja to radim? Pitali smo ga jednom za sastanak, kad je počela agresija na Ukrajinu. On je odbio sudjelovati na njemu, lakonski je odmahnuo rukom 'ne treba nam to'. Ovo je tema kao i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Prošli tjedan je to bila tema, prijavljivalo se HDZ, a ovaj tjedan ništa jer nije u pitanju HDZ. Postoje dvostruka mjerila i zar moramo pobijediti 20 puta da bi se to reklo? - rekao je Plenković, prenosi N1.