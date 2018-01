Plenković o Milinoviću: "Sve će biti ok, riješit ćemo to u petak"

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u četvrtak, vezano uz ostavku predsjednika Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije Darka Milinovića zbog nezadovoljstva kadrovskom politikom ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića, kako je "izvan svih realnih proporcija da jedno imenovanje dobije takvu dimenziju".

"Sazvali smo Predsjedništvo i Nacionalno vijeće HDZ-a pa ćemo to razriješiti. Šteta, mislim da u okolnostima kada smo danas na Vladi još jednom evocirali činjenicu da imamo proračunski suficit, da su svi gospodarski pokazatelji izvrsni, da je potrošnja u prosincu bila iznad svih očekivanja, kada su pozitivni trendovi i kada rješavamo ozbiljne probleme - čini mi se da jedno imenovanje da dobije ovakvu dimenziju je izvan svih realnih proporcija. Ali riješit ćemo to sutra. Sve će biti ok", rekao je Plenković o Milinovićevoj ostavci novinarima nakon slaloma za Svjetski kup na zagrebačkom Sljemenu.

Milinović, predsjednik Županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije dao je ostavku na tu funkciju kao i predsjednici svih gradskih i općinskih organizacija HDZ-a te županije zbog, kako je objasnio na izvanrednoj tiskovnoj konferenciji, izrazitog nezadovoljstva kadrovskom politikom ministra Ćorića. Milinović je pritom naglasio da predsjednik stranke Andrej Plenković uživa njihovo povjerenje. Objasnio je da je izbor Tomislava Kovačevića za ravnatelja NP Plitvička jezera zadnja kap koja je prelila čašu nezadovoljstva kadroviranjem.

Premijer je, upitan o požeško-slavonskom županu Alojzu Tomaševiću (HDZ) protiv kojeg je DORH podigao optužnicu zbog nasilja u obitelji i ozljede, rekao kako od njega očekuje da podnese ostavku na svoju dužnost. "To sam mu rekao i rekao

sam to javno. To je i stav stranke i sada kada je pokrenut postupak tu nema nikakve dileme", kazao je. Istaknuo je da Tomašević ne može ostati župan jer to "nije realno, nije dobro za tu županiju, ni za njega niti za HDZ".

Plenković nije želio komentirati izjavu europarlamentarke i predsjednice Hrvatske konzervativne stranke Ruže Tomašić kako hrvatska policija, a po potrebi i vojska, trebaju reagirati na postupke slovenske policije protiv hrvatskih ribara u

Savudrijskoj vali. "Nećemo ratovati s Slovencima. Budimo realni, skijajmo", rekao je Plenković.

"Nisam kandidat nego imenovani ravnatelj"

Novi ravnatelj NP Plitvičkih jezera Tomislav Kovačević, zbog je čijeg je imenovanja vodstvo ličko-senjskoga HDZ-a dalo ostavku, rekao je u četvrtak za Hinu kako ne razumije predsjednika županijskoga HDZ-a Darka Milinovića koji je na izvanrednoj konferenciji za novinare od njega zatražio da odustane od kandidature za ravnatelja iako ga je, dodao je, stručno povjerenstvo Ministarstva zaštite okoliša i energetike na javnom natječaju izabralo kao najboljeg kandidata.

"Sve i da želim povući kandidaturu za ravnatelja Nacionalnog parka Plitvičkih jezera, to više ne mogu jer više nisam kandidat, nego imenovani ravnatelj", rekao je Kovačević za Hinu neposredno nakon što mu je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uručilo rješenje o imenovanju.

Ličko-senjski župan i čelnik ličkoga HDZ-a Milinović dao je jučer ostavku na dužnost predsjednika Županijske organizacije HDZ-a jer je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić imenovao Tomislava Kovačevića za novog ravnatelja NP Plitvičkih jezera. Na današnjoj izvanrednoj konferenciji za novinare u Gospiću Milinović je rekao kako, osim njega, ostavku daju i predsjednici svih gradskih i općinskih organizacija HDZ-a, i to zbog izrazitog nezadovoljstva kadrovskom politikom ministra Ćorića.

Milinović je istaknuo da je dosadašnja obnašateljica dužnosti ravnatelja Nacionalnog parka Plitvičkih jezera Antonija Dujmović stručna osoba koja 30 godina radi na Plitvicama te da je dobro radila proteklih mjesec dana za trajanja tog mandata.

Tomislav Kovačević rekao je za Hinu kako mu taj "lokalni politički komplot nije jasan". "Bio je raspisan natječaj i ako poštujemo propise ove zemlje, treba prihvatiti zaključak stručnog povjerenstva koje je razgovaralo s osam od 13 kandidata koji su ušli u uži izbor jer su zadovoljili sve administrativne uvjete", podsjetio je Kovačević.

Dodao je da je član HDZ-a, ali nije politički aktivan. Istaknuo je da pripada u tzv. "obične i ponosne članove stranke koji nisu politički angažirani" i da zato "nije ničiji politički igrač, nego osoba koja se i u dosadašnjoj karijeri bavila zaštitom prirode i održivim razvojem".

"Prema crkvenim statističkim podacima iz Gospićko-senjske biskupije, koja je nešto šira od županije, od 2001. do 2017. godine otišlo je 35.000 stanovnika, a naš LAG Lika ima samo 7,5 stanovnika po četvornom kilometru. To je kao u subsaharskom području i zaštita prirode, održivi razvoj, posebno ruralni razvoj, teme su o kojima treba pričati, a ne osobne političke igre", rekao je Kovačević. Kao dosadašnji voditelj LAG-a Like i predsjednik Mreže za održivi razvoj Hrvatske, ličkim poljoprivrednicima je iz raznih fondova EU, kako je rekao, osigurao više od 20 milijuna kuna za ruralni razvoj.

Da bi im se omogućio pristup tržištu, za uzgajivače goveda iz Like te dijela Zadarske i Karlovačke županije osnovana je i Zadruga "Lika coop", čiji je on upravitelj, volonterski, bez naknade. No, kako je rekao, uskoro će podnijeti ostavku na tu funkciju. Zadruga je isporučitelj mladog mesa autohtone pasmine buše, koju uzgajaju zadrugari, a Kovačević je rekao da neki s tim u vezi spominju i sukob interesa iako je riječ o volonterskom radu. Zadruga je, naime, s Nacionalnim parkom prva nakon Domovinskog rata potpisala ugovor o dobavi domaće hrane, to jest mesa.

LAG je dosad certifikatom domaće kvalitete obuhvatio 39 proizvoda, a cilj je da se kroz novi natječaj lista uskoro proširi na 80, ili čak i 100, te bi se tako certificirana mogla prodavati u posebnim restoranima koji će već sljedećeg ljeta također biti certificirani za autohtonu hranu, rekao je Kovačević.

Kao ravnatelj Plitvičkih jezera Kovačević će se, kako je najavio, baviti ponajprije zaštitom prirode, kako nalaže zakon, te će sve gospodarske resurse staviti u funkciju filozofije održivog razvoja, što će biti nadogradnja njegove dosadašnje karijere, posebice one u prošle tri godine, kad je bio voditelj LAG-a.

"Pojedinci će zlorabiti Plitvička jezera"

Iako je cijeli HDZ ličko-senjske županije stao iza kandidature Antonije Dujmović za šefovsku poziciju Nacionalnog parka, ona ipak nije odabrana.

- Da, politika je prisutna, u svim izborima dosad je bila prisutna. U svemu ovome nisam zadovoljna time što se ime Plitvičkih jezera i sama Plitvička jezera zlorabe od određenih pojedinaca - rekla je Antonija Dujmović za Dnevnik.hr. Dodala je i kako iza sebe nema nikakvih afera, već samo 30 godina rada u toj ustanovi.

Milinović pak novoizabranom ravnatelju Kovačeviću zamjera što nije Ličanin i što je povezan s Karamarkom. Žestoka kritika na stanje unutar HDZ-a po ovom pitanju stigla je iz Mosta.

- To je za svaku osudu... mi danas svjedočimo situaciji u kojoj se dvije struje iste stranke svađaju, prepiru oko uhljebljivanja lošega kadra - izjavio je Božo Petrov za dnevnik.hr.

Hitna sjednica u HDZ-u

Zbog ostavke Darka Milinovića sazvana je i hitna sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a koja će se održati u petak u 17 sati. Milinović je ministra iz vlastite stranke, Tomislava Ćorića, nazvao "kvazihadezeovcom koji provodi SDP-ovu politiku" te ga optužio za nepotizam.

Na dnevnom redu će se naći i Alojz Tomašević protiv kojeg je državno odvjetništvo podignulo optužnicu zbog obiteljskog nasilja, javlja dnevnik.hr.