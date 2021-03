Premijer Andrej Plenković posjetio je danas Petrinju i Glinu nakon čega je govorio o aktivnostima koje se provode na području pogođenom potresu.

Nakon što su premijera izvjestili u stanju i svim problemima s kojima suočavaju obišao je kontejnersko naselje sa svojim suradnicima te popričao sa stanovnicima kontejnerskog naselja 'Mali dom'.

"Imao sam prigode čuti u Petrinji gdje je bio jedan radni sastanak od dvojice potpredsjednika i ministra Horvata što se do sada sve učinilo vezano uz sanaciju područja nakon potresa, pripreme za obnovu kao i pomoć ovom stanovništvu. Medved me izvjestio da 1750 kontejnera ili mobilnih kućica ovdje postavljeno no samo od strane države a povrh toga su tu i brojne druge donacije privatnih udruga, više od 2000 njih je priključeno na struju, imaju i ostalu infrastrukturu. Sva ministara i službe agilne i pomaže se oko pomoći, pripreme hrane, financijske pomoći koliko je to moguće. Naravno da ministar Horvat kako bi se ubrzao proves obnove", rekao je Plenković, dodavši da u razgovoru s ljudima vidi da su zadovoljni, a njihova očekivanja i zadaće država da njihov boravak u ovom kontejnerskom naselju ne bude predug.

O prodaji Leda Plenković je rekao da je to velika transakcija, riječ je o operaciji koja treba pomoći FN grupi.

"Vjerujem da je cijena koju su postigli najbolja, riječ je o jednoj od najjačih kompanija na svijetu i da postanu putem ovog novog vlasnika puno jači brendovi na europskoj razini, a i globalno", rekao je Plenković, podsjetio je da je spriječen kolaps Agrokora koji bi vrlo vjerojatno imao devastirajuće posljedice na hrvatsko gospodarstvo.

"Ovo je jedna nova šansa kompanije, radnika pa i samog brenda pa i proizvoda", naglasio je premijer.

Komentirao je i Most, odnosno Nikolu Grmoju, koji se oglasio nakon što je Plenković rekao kako ta stranka glumi da je dio klerikalne desnice, a podržava lijevog predsjednika.

"Oni su se pokazali tko su i što su lani, on je osobno rekao da je dobro da se poništavaju listići u drugom krugu na izborima za predsjednika. Prošle godine, kad su mogli podržati Kolindu Grabar Kitarović koja je u tom spektru, poručili su da se križaju listići. Tu ne vidim ništa novoga, imao sam posla s njima, znam ih... Tu se nema što očekivati od destruktivne družine, mene tu ništa ne iznenađuje i ta stalna kritika HDZ su svojstvena njemu, ali nije to loše ljudi na kraju dobro vide, sve ovo nije loše. Te tlapnje su svojstvene njima, ali ovo je dobro jer je to proces razotkrivanja. Ovo je proces razotkrivanja. Most nema veze sa spektrom na koji se želi pozicionirati. Porazit ćemo ih i u Metkoviću", poručio je.