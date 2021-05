Predsjednik Vlade Andrej Plenković dan nakon lokalnih izbora novinarima je proanalizirao rezultate ponovno ustvrdivši kako je HDZ pobjednik. Iako nisu osvojili Zagreb, a izgubili su i Split i Šibensko-kninsku županiju.

Istaknuo je kako se nije čuo s Tomislavom Tomaševićem, koji je nadmoćno pobijedio Miroslava Škoru i koji će do kraja tjedna preuzeti od Jelene Pavičić Vukičević vođenje glavnog grada.

- Nisam se s njim čuo još, ali budem - rekao je Plenković.

Na opasku novinara kako svi sudionici i stranke koje su sudjelovale u izbornom procesu sad govore da su pobijedili, premijer i predsjednik HDZ-a naglašava da samo treba gledati brojke.

- Brojevi su najpouzdaniji pokazatelj bilo kojeg uspjeha ili neuspjeha. HDZ ima 45 posto gradova, 45 posto općina, 75 posto županija. Nažalost, ne možemo dobiti sve, bilo bi dobro da jesmo, ali to je demokracija, nekad dobije i netko drugi. Mi dobijemo puno, a svi ov drugi dobiju nešto, ali puno manje nego mi - poručio je.

Prema tim riječima može se zaključiti kako je on jako zadovoljan rezultatima. Plenković na to naglašava kako HDZ nije nikada do sada dobio 15 županija.

- Vidim da su ovi iz Možemo! počeli parafrazirati moju poruku iz 2016., kad sam rekao da mijenjamo HDZ da bismo mijenjali Hrvatsku, oni kažu da mijenjaju Zagreb da bi mijenjali Hrvatsku, valjda imaju nešto protiv ove Hrvatske u kojoj smo uspjeli očuvati 700.000 radnih mjesta, spasiti 120.000 poslodavaca, isplatiti samo u Zagrebu 2,9 milijardi kuna za plaće 215.000 radnika u glavnom gradu... - nabrajao je Plenković sve ono što je Vlada činila za vrijeme ove pandemije i nakon potresa.

- Moram još dobro osluhnuti koji oni to žanr promjene zazivaju, što bi oni to učinili bolje - poručio je Plenković i dodao kako očekuje dobru suradnju s Tomaševićem na lokalnoj razini.

U jučerašnjem govoru naglasio je kako HDZ od šest velikih gradova nije osvojio samo tri. Na pitanje novinara što nisu uvijek mjerilo četiri najveća grada, Plenković je istaknuo Veliku Goricu, koja, kaže, raste i jako je velika te nema veliku razliku u broju stanovnika od Osijeka, Zadar također.

- Meni bi bilo drago da smo mi pobijedili u Splitu, ali eto, Split je izabrao antisemite za zamjenika gradonačelnika pa neka tih 50 i nešto posto koji su za njega glasali žive s time i opravdavaju naredne četiri godine ako ovaj ne da ostavku - poručio je.

Upitan što je presudilo da HDZ nije osvojio Split, Plenković je vrlo jednostavno prebacio na ono što jesu osvojili.

- Ja sam oduševljen pobjedom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji s mladim čovjekom od 36 godina, koji je jedan od tih ljudi nove generacije HDZ-a. Tu se HDZ vratio na vlast nakon 20 godina. U Varaždinskoj isto. Komadina je prvi put u 20 godina morao u drugi krug sa Cappellijem, gdje je i pobijedio, iako to nije neka pobjeda kao što je imao prije. Od 15 župana koje imamo, njih osam imamo "starih" i sedam novih. Od tih sedam, dvije su žene i to je isto bitno. Jedine žene županice su iz HDZ-a - Antonija Jozić i Martina Furek Hajdin. Treća kandidatkinja za županicu, Irena Hrstić, ostvarila je najbolji rezultat HDZ-a ikada u Istarskoj županiji, iznad 18 posto- istaknuo je naglasivši kako su vratili i Ličko-senjsku županiju.

Tamo je, podsjetimo, HDZ-ov Ernest Petry pobijedio aktualnog župana Darka Milinovića, koji je izašao iz HDZ-a i osnovao svoju stranku LiPO.

- Možemo žaliti za Šibensko-kninskom i Splitom, ali ne možemo pobijediti stalno i svugdje - dodao je.

Na ponovno pitanje što je ključni razlog zašto su izgubili Šibensko-kninsku i Split, Plenković je to objasnio najjednostavnije i najlogičnije.

- Ključno je to da su građani birali nekog drugog - rekao je.

O Zoranu Milanoviću

Komentirao je i predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je opet kritizirao promjenu datuma Dana državnosti i naglasio kako je to HDZ-ov događaj.

Plenković smatra da je sramotno što Milanović nije jučer čestitao Dan državnosti i sudjelovao na svečanom koncertu te poručio kako se u drugim državama to događa samo ako je netko teško bolestan pa ne može doći. No, naglasio je, Milanoviću se to s medijske strane tolerira.

- To što on nije čestitao samo govori kako on gleda na poštivanje hrvatskih zakona, to vam je ista stvar kao nepoštivanje procedure zakona o sudovima pri predlaganju predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda - rekao je istaknuvši kako Milanović nije došao ni danas na svečanost u palaču Dverce povodom Dana Grada Zagreba.

- Ja sam kao rođeni Zagrepčanin, koji voli ovaj grad, tko je tu dolazio stalno i dolazit ću ubuduće, bez obzira koja opcija vladala gradom. Postoje neki trenuci gdje moramo biti na visini onoga što su naše temeljne vrijednosti i što su u konačnici obveze ljudi koji su na dužnostima ključnih institucija države. Ali dobro, to je valjda OK kad drugi rade - istaknuo je Plenković.

O Domovinskom pokretu

Komentiravši Domovinski pokret poručio je kako smatra da se pokazalo besmislenim stvaranje "alternativnog pokreta poput HDZ-a u četvrtom desetljeću hrvatske neovisnosti".

- U političkom smislu dovodi samo do fragmentacije biračkog tijela, i na taj način omogućava kandidatima ljevice da kroz drugi krug pobjeđuju - rekao je Plenković.

Ponovno je naglasio kako je Škoro pomogao Milanoviću da osvoji predsjedničke izbore.

Optužio je i televizije RTL i Novu TV da su namjerno krivo izgovarali ime HDZ-ova kandidata za gradonačelnika Zagreba Davora Filipovića, a analitičara i profesora s Fakulteta političkih znanosti, Dražena Lalića, nazvao je plaćenikom koji dolazi na televizije kako bi gadio HDZ-ove kandidate.

