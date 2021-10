Zajednička sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a putem video linka održala se usredišnjici stranke u Zagrebu, a nakon nje izjavu daje predsjednik HDZ-a Andrej Plenkovića.

Ove nedjelje u HDZ-u se održavaju i unutarstranački izbori za zagrebački ogranak stranke, a kandidati su aktualni čelnik Mislav Herman i Pavo Kostopeč.

Plenković je nakon sjednice prvo komentirao ukidanje obroka stanovnicima Banovine.

- To je očito neki komunikacijski nesporazum. Već je župan Celjak tu stvar riješio. Dali smo 12 milijuna županiji za te vrste troškova. Vjerujem da je riječ o nekoj nespretnoj komunikaciji. Svima kojima bude potrebna pomoć oko hrane dobit će ju kao i dosad. Samo bi neka čudnovata vlast oduzimala ljudima kruh - rekao je Plenković, prenosi Dnevnk.hr.

Osvrnuo se i na ostavku austrijskog kancelara Sebastiana Kurza te dodao kako se u subotu i čuo s njim.

- Što će se zbivati s ovom istragom koja traje od 2016., to nije na meni da komentiram. U svakom slučaju, nastavit ćemo dobro surađivati s Austrijom i našom sestrinskom strankom - rekao je Plenković.

Novinari su ga pitali o brzini davanja ostavki u Austriji.

- Kad ste me povukli za jezik, kad bi teza o tome da Vlada imala takav upliv u medije onda bi smjer u vašoj anketi bio da je 95 posto ljudi zadovoljno, a HDZ bi imao 57 posto potpore. Što se tiče njihove situacije i njegove odluke, to treba raspravljati tamo, u tom kontekstu. Svaka usporedba, nategnuta, iskontruirana s Hrvatskom mi se ne sviđa - odgovorio je Plenković.

Komentirao je i rast cijena energenata.

- Mi imamo energetsku strategiju, zalažemo se za obnovljive izvore energije, zalažemo se za manje stakleničkih plinova, želimo dati doprinos da klimatske promjene ne budu tako ozbiljne. Mi smo vlasnik 50 posto Krško, njen vijek je do 2043. Nuklearna energija je jedna od onih s najmanje štete po okološ, ne vidimo tu nešto sporno - rekao je.

- Složio bih se s Marićem oko nedodirljivosti trošarina. Mi to pratimo s velikim interesom, ako dođemo u okolnosti koje bi dovele do eksplozivnog rasta cijena nafte, uvijek postoje mehanizmi, mi u ovom trenutku to još sve pratimo, to prate Marić i Ćorić te njihovi stručnjaci - dodao je Plenković.

Uskoro više...