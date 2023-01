Plenković oštro: 'Neopravdano dizanje cijena ne dolazi u obzir. Sutra ćemo donijeti nove mjere'

Premijer Andrej Plenković posjetio je u srijedu Snježnu kraljicu gdje je ispratio žensku utrku. Nakon nje, prokomentirao je za medije povećanje cijena trgovaca nakon uvođenja eura.

Premijer kaže da smo ulaskom u Schengen i uvođenjem eura ostvarili dva strateška cilja. Što se tiče povećanja cijena, Plenković kaže da su uvidjeli da se događa nešto što nisu tražili.

- Dio poslovnih subjekata ovo koristi za lov u mutnom, to je loša i nepoštena praksa. S tim treba stati, treba se vratiti na cijene koje su bile prije 1. siječnja i prevesti tečaj pošteno i korektno kako je država to odradila u korist građana - rekao je premijer.

- Bit će angažirani svi inspektori, ne samo glavni državni inspektor. Na terenu su i čekamo njihovo izvješće - dodao je.

Plenković je rekao kako do povećanja cijena ne smije doći.

- Do ovoga ne smije doći, a ne smije doći zbog toga što je hrvatska država u godini krize regulirala cijene struje, plina, naftnih derivata, napravila pakete za pomoć svima, pa i cijeloj poslovnoj zajednici, smanjivala PDV… Ako država odradi svoju ulogu, onda nije u redu da svi ti koji su profitirali od mjera Vlade, odmah neopravdano dižu cijene. mi ćemo uključiti sve mehanizme države da se to spriječi i da se cijene vrate gdje su bile. Ne može država raditi sve, a netko u mentalitetu koji je čisto bezobrazluk, profiterstvo, lopovluk, raditi od građana nekoga tko nije previše pametan. To ne dolazi u obzir i zato će Vlada već sutra donijeti mjere. Ne želimo da netko od velikog uspjeha napravi bezobrazluk - zaključuje premijer.

Tvrdi kako je dizanje cijena nauštrb gospodarstva

- Garantiram da nikome tko je digao cijenu od nedjelje do ponedjeljka nije dignuta cijena nijednog inputa. To je čisto dizanje cijena nauštrb gospodarstva. Država je bila odgovorna. Kad tako radite, očekujete da se svi u društvu ponašaju na isti način - kaže.

