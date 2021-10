Premijer Andrej Plenković sastao se sa čelnicima EPP-a. Sudjelovao je na sastanku na vrhu Europske pučke stranke, nakon čega je dao izjavu za medije.

- Razmotrili smo sve aktualnosti koje se trenutno zbivaju. Pozicija Hrvatske vrlo je jasna. Očekujem da će deklaracija ostati kako je i dogovorena – rekao je premijer, prenosi Dnevnik.hr.

Komentirao je aktualne prosvjede zdravstvenih djelatnika protiv Covid potvrda.

- To je jako mali broj ljudi. Jučer ujutro od svih koji su bili, ako je bilo 10 djelatnika KBC-a. COVID potvrda nije prisila da se ljudi cijepe. Ne razumijem u čemu je problem. Imali smo vrlo light verziju epidemioloških mjera", objasnio je. "Nisam ja uzalud govorio da smo epidemiološkim mjerama pogodili mentalitet ljudi, to je vrlo osjetljivo, puno je predrasuda. Ljudi su pod utjecajem tolikog broja dezinformacija da je to čudo - objasnio je.

U Ljubljani se danas već četvrti dan održao prosvjed protv vladinih mjera, a prosvjed se održava na Trgu Republike u Ljubljani. Policija je okupljene tjerala suzavcem i vodenim topovima.

Premijer Plenković će u Sloveniji sudjelovati i na neformalnom sastanku Europskog vijeća te na sastanku na vrhu EU-a i zapadnog Balkana u Ljubljani i Brdu kod Kranja. Razgovarat će o politici EU prema Kini i SAD-u.