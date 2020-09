Plenković o protivnicima Stožera: 'Gledam tko što piše, govori, stvari su jasne kao dan'

Predsjednik Republike, Zoran Milanović, poručio je kako se Ustavni sud prepao kad je donio odluku da je rad Stožera zakonit. Premijer Andrej Plenković pita ga što sam nije podnio zahtjev sudu za ocjenu ustavnosti

<p>Što misli on da li možda svi ovi koji su bili kontra da nije i to neka politička agenda, neki aktivizam, a da su ovi drugi možda bili sukladni zakonu i Ustavu. Uzburkalo je par ljudi priču, ovo je dio identificiranih aktivističkih skupina, poručio je u srijedu p<strong>remijer Andrej Plenković </strong>komentiravši predsjednika Republike <strong>Zorana Milanovića koji je poručio da se Ustavni sud prepao </strong>kad je<strong> </strong>donio odluku da je sve zakonito u radu Stožera, osim zabrane rada nedjeljom. </p><p>Na pitanje misli li da su predsjednik i tri ustavna suca koja su bila protiv te odluke povezana, Plenković poručuje da je sve jasno. </p><p>- Ja sam analitičan, gledam tko što piše, govori, tko je s kim povezan, pa stvari su jasne kao dan - rekao je naglasivši kako ne zna je li tri suca za suprotno mišljenje inspirirao sam predsjednik koji je prvi isticao kako Stožer nema legitimitet te da bi sve odluke trebao potvrditi Sabor. </p><p>- Nemam pojma što ih je inspiriralo i uopće me nije briga. Imate čl. 16 Ustava, donesen je Zakon, Vlada donijela Stožer, Stožer odluke, korona prala u svibnju, organizirali izbore prije drugog vala, imali 50 posto turističke sezone - kaže Plenković. </p><p>Pita se što onda oni koji kažu da Ustavni sud nije hrabar <strong>nisu sami poduzeli nešto i sami podnijeli zahtjev sudu</strong>. Novinari su ga pitali misli li na predsjednika Milanovića. </p><p>- Pa naravno, jel' moram prevesti - poručio je. <br/> </p>