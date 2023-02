Plenković o zahtjevu za njegovim opozivom: Ovo je jedan od loših uradaka oporbe

Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Podsjetio je da u srijedu kreće upis narodnih obveznica s minimalnom kamatom od 3,25 posto.

Naglasio je i da je “koalicija stabilna, sve je vrlo dobro”. Komentirao je i zahtjev oporbe za njegovim opozivom.

- Što se tiče naših argumenata, odgovorili smo u četvrtak na Vladi. Ovo je jedan od zaista loših uradaka oporbe, pun besmislica. Mi ćemo na to odgovoriti kao što inače odgovaramo. Glasanje će biti onaj tamo tjedan i ići ćemo dalje - rekao je Plenković.

Kazao je kako će uzeti državne obveznice.

- Hoću. Naravno da pozivam građane da učine isto. Ne bismo ovo organizirali da ne vjerujemo u dobre mogućnosti s ulaganjem u njih po dobroj kamati i na taj način povjerenje u državu, u javne financije, koje su konsolidirane, s kojima se odgovorno upravlja - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na slučaj posvajanja i uhićenih Hrvata u Zambiji.

- Nismo danas o tome raspravljati, imamo čak četiri ministra u radnoj skupini, oni prate cijelu temu. Ja se držim zaštite hrvatskih državljana gdje god bili, a drugo je raspetljavanje svih ovih tema, što nije samo vezano uz Hrvatsku. Što se tiče želje za trgovanje ljudima, to je kazneno djelo koje im se stavlja na teret, to bi značilo da bi negdje kasnije dalje poslali djecu. Ja to ovdje ne vidim - rekao je Plenković.

Novinari su ga pitali i o slučaju Line Budak.

- Nemam sve informacije, na Ministarstvu je da provede inspekcijski nalaz, da vidim što kažu sve službe. Ne pratim ja baš sve individualne slučajeve tako - rekao je Plenković.

- Minstarstvo pravosuđa će uskoro pripremiti prijedlog zakona - rekao je na temu izmjena zakona o kaznenom postupku te dodao da se "ne radi o tome da se kontroliraju mediji, nego uski krug ljudi koji su u posjedu infomacija".

Osvrnuo se i na skorašnju prvu godišnjicu invazije na Ukrajinu.

- Stvar je političkog stava Vlade RH koji je jasan, da jasniji ne može biti. Naš je stav jasan, jasna osuda Rusije kao agresora, snažna potpora ukrajinskom narodu koji je žrtva agresije - rekao je Plenković dodajući da smatra da je takav stav moralno ispravan i da će Vlada nastaviti pomagati Ukrajini.

