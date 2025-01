Plenković: Idući tjedan ćemo revidirati popis proizvoda s ograničenim cijenama

U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade. Nakon novih podataka Eurostata, prema kojima je najgora inflacija u Hrvatskoj, priča se i o nadopunjavanju popisa namirnica čije će cijene biti zamrznute, no taj popis će biti gotov tek idući tjedan.

PRATITE UŽIVO

Na dnevnom redu još su i Prijedlog nacionalnog programa upravljanja kibernetičkim krizama, kao i Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru RH za 2023. Dat će svoje mišljenje Saboru na SDP-ov Prijedlog odluke o proglašenju 15. studenoga Nacionalnim danom jednakih plaća te na Izvješće predsjednika Vrhovnog suda RH o stanju sudbene vlasti za 2023.

Premijer Andrej Plenković je na početku komentirao poskupljenja i mjere koje je donijela Vlada.

- Ove mjere prema cijenama energenata se vode već tri godine. Ograničili smo cijene 30 proizvoda iz potrošačke košarice, predloženo je Ministarstvu financija da u narednih tjedan dana revidiramo taj popis, neke stvari možda maknemo, a neke nadopunimo. Ono što vidimo iz izvješća Zavoda za statistiku, vidimo da cijene energenata ne utječu na inflaciju pa pozivamo sve aktere da budu odgovorni - rekao je Plenković i dodao da je opća stopa PDV-a malo iznad 20 posto zahvaljujući naporima Vlade.

Dotaknuo se i odnosa cijena i plaća.

- Unatoč inflaciji od 3 posto u 2024., realna neto plaća po zaposlenom rasla je za 10 posto u prvih deset mjeseci 2024. u odnosu na isto razdoblje 2023. A kada gledamo cijeli naš mandat, od listopada 2016. do studenoga 2024., tada je razvidno da su prosječne plaće rasle 77 posto, mirovine 89 posto, a kumulativna inflacija u tom periodu iznosi oko 31, 32 posto. To govorim da bih opovrgao teze o tome da je inflacija pojela rast plaća. To jednostavno nije točno i to se iz svih ovih podataka itekako jasno vidi - rekao je.

Vlada je usvojila Prijedlog nacionalnog programa upravljanja kibernetičkim krizama.