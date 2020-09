Premijer je podsjetio da je danas po\u010dela nova \u0161kolska godina i da je potrebna koordinacija EU zemalja, kao i lokalizacija problemati\u010dnih mjesta zaraze.

<p>"Teška dilema Hrvatske" (Croatia's Tough Choice) naslovili su prilog na CNN-u u kojemu je premijer Plenković odgovarao na pitanja o kombiniranju epidemioloških mjera i turizma koji na kraju nije bio baš toliko loš, ali je i zbog otvorene sezone porastao broj zaraženih. To je ono što je Plenki nazvao 'kalkulirani rizik'. </p><p>- Prije svega Hrvatska je bila na čelu EU kad je epidemija izbila, i mnogo smo posla imali u koordiniranju EU napora oko toga u prvoj polovici 2020. Isprva smo imali strogi lockdown i krajem travnja smo otvorili granice, pa smo zatim omogućli turistima da dolaze sredinom lipnja. Sezona je bila bolja od očekivanja, i imali smo rekordne brojke. No radi se o kalkuliranom riziku. Brojke novih slučajeva jesu narasle u zadnjih par tjedana, ali još uvijek imamo jako nisku stopu smrtnostii. Dakle uspjeli smo napraviti kombinaciju mjera za zaštitu zdravlja građana ali i takvih koje su omogućile da jedna od najvažnijih ekonomskih grana, turizam, prosperira - poručio je Plenković.</p><p><br/> Premijer je podsjetio da je danas počela nova školska godina i da je potrebna koordinacija EU zemalja, kao i lokalizacija problematičnih mjesta zaraze.</p><p>- Kao i kod drugih susjeda Hrvatske, sad je vrijeme početka školske godine, danas je bio prvi dan škole u Hrvatskoj, i uveli smo niz mjera da učenici imaju nastavu u što sigurnijim okolnostima. Što se tiče restrikcija, zagovarali smo i kod drugih zemalja da gledaju lokalne epicentre zaraze, i to sam rekao svojim kolegama iz Europe. Na razini EU također bismo trebali imati takve sub-nacionalne mjere. Što se tiče same situacije, danas imamo samo oko 20 ljudi na respiratorima, što je jako niska brojka - pohvalio se pa zaključio:</p><p>- Prošli tjedan sam rekao na forumu u Bledu da treba pogoditi dobar balans što ćemo raditi zajedno na EU razini, i što se radi na nacionalnoj razini. Covid je pokazao važnost uloge države, nijedan drugi faktor ne može pomoći građanima da se zaštite od takve prijetnje. I rasprave koje se sad vode u EU idu u smjeru da imamo zajedničke mjere. U smislu bilateralnih mjera, većina zemalja je počela zatvarati granice i tražiti testove upravo zbog početka njihove školske godine i to tako treba promatrati.</p>