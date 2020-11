Plenković: Popis stanovništva važan je za demografsku sliku Hrvatske, pa i za ćirilicu

Sudbinu nestalih radi njih i njihovih obitelji moramo utvrditi, rekao je Plenković. 'Važno je da dođemo do tih podataka, to je minimum koji možemo', rekao je premijer u Koloni sjećanja.

<p> Premijer Andrej Plenković u srijedu je novinarima na pitanje o povratku ćirilice u Vukovar rekao kako je predstojeći popis stanovništva generalno važan za cijelu zemlju, a dat će i novu sliku nacionalne strukture građana Vukovara pa će se nakon toga vidjeti. </p><p>"Popis stanovništva važan je za cijelu Hrvatsku, mi ćemo vjerojatnu tu tek sagledati širinu i dubinu negativnih demografskih trendova, odnosno negativnog prirodnog priraštaja", rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a576919/Premijer-za-N1-Vazno-je-doci-do-podataka-o-nestalima-to-je-najmanje-sto-mozemo.html" target="_blank">N1 </a>Plenković.</p><p>"Što se tiče popisa naravno da će on dati novu sliku stanja nacionalne strukture građana Vukovara pa ćemo nakon toga vidjeti“, dodao je u odgovoru na pitanje da li se čeka popis da bi se u Vukovar vratila ćirilica.</p><p>Vezano za pitanje nestalih poručio je da je važno doći do tih podataka i da Vlada nikada neće prestati raditi na tom pitanju.</p><p>"Tu sudbinu nestalih moramo radi njih, njihovih obitelji najbližih sigurno utvrditi. Rekao sam ove godine kada je bio Međunarodni dan nestalih osoba da nikada nećemo prestati raditi i da je to naša zadaća i obaveza i važno je da dođemo do tih podataka. To je minimum koji dugujemo za one koji su za Hrvatsku dali sve", rekao je.</p><p>Dodao je i da je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved zajedno sa suradnicima već u prvom mandatu Vlade jako puno radio na toj temi i nastojao kroz saznanja u direktnim kontaktima sa susjednim zemljama i njihovim vlastima saznati što više informacija, koristiti različite međunarodne organizacije i posebne regionalne inicijative koje se bave tom temom.</p>