<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> potvrdio je u ponedjeljak kako će uz njega u Vukovar ići i ministri Medved, Banožić, Tramišak i Aladrović, ali i <strong>Boris Milošević</strong>, potpredsjednik Vlade za društvene djelatnosti i ljudska prava.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Ministri Grlić Radman, Vučković i Malenica idu u Škabrnju, rekao je Plenković. Kolona sjećanja, kao i obljetnica u Škabrnji, bit će pod posebnim mjerama. </p><p>- Gospodin Pupovac s drugim predstavnicima SDSS-a uobičajeno dolazi u Vukovar dan ranije. Predlažem da on i drugi predstavnici SDSS-a sami kažu o tome. Koliko znam, sutra će biti tamo - rekao je Plenković i dodao da je to važna poruka, na tragu politike pomirbe i gledanja u budućnost. </p><p>- S obilježavanjima koja su krenula dolaskom Borisa Miloševića u Knin i dalje zaokružujemo geste koje su važne i bitne za Hrvatsku u četvrtom desetljeću njezine demokracije - rekao je.</p><p>O dolasku predsjednika Milanovića rekao je kako nemaju informacija hoće li u Vukovar te da će to informirati kad će znati više.</p><p>U međuvremenu su iz Ureda predsjednika rekli da će Zoran Milanović odati počast žrtvi Vukovara polaganjem vijenca i paljenjem svijeće kod spomen-obilježja Ovčara u srijedu prijepodne.</p><p>Plenković je komentirao i mjere za Vukovar te je istaknuo da postoji zahtjev Stožera da se zatvore ugostiteljski objekti kako bi se spriječile situacije u kojima se može širiti zaraza. Istaknuo je da su bitni trenuci obilježavanje kod bolnice te misa na memorijalnom groblju, a da će se u Koloni hodati u skupinama po 25 ljudi i ako će biti dovoljno razmaka da će napraviti sve potrebno.</p>