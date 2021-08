Nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a, premijer Andrej Plenković rekao je kako se nada da će i kraj sezone proći u narančastom.

Komentirao je i zabranu pozdrava 'za dom spremni' za kojeg kaže da je taj pozdrav već sad nitko ne dovodi u pitanje. Referirajući se na incident oko uzvikivanja u Kninu, rekao je kako je sve prijavljeno policiji te da je na sudovima da donose svoje odluke.

- Ta tema je jasna svo ovo vrijeme što se mene tiče. A treba li ići u Kazneni zakon ili ne, kao što znate to je izvorna inicijativa gospodina Krausa, a manje drugih zastupnika, mi ćemo o tome razgovarati, ali i sada je nedopušteno. Vidimo da ima dokoličara koji promišljaju što to kome znači. To je nedopušteno sada, sankcionira se i sudovi trebaju donositi odluke - poručio je Plenković.

Kada su ga novinari pitali da li bi primio Miroslava Škoru u stranku da zatraži upisnicu, Plenković je rekao da politiku HDZ-a i stava prema drugim strankama te potencijalnim partnerima donosi vodstvo stranke.

- To što se zbiva u drugim strankama su njihovi problemi i teme. Danima se provlači nijednim argumentom poduprta teza da nevidljiva ruka HDZ-a radi kuršlus u DP-u. Mislim da su oni demonstrirali o čemu je tu riječ. Mogu samo reći da je jedini njegov pravi poltički element koji će ostati taj da je Zoran Milanović predsjednik danas. To je njegova ostavština - kazao je.

Između ostalog, komentirao je i situaciju između RTL-ove novinarke Danke Derifaj i Thompsona te rekao kako osuđuje svaki govor mržnje, a osvrnuto se i na to kada će biti donijet novi Zakon za elektroničke medije.

- Zakon će ići u drugo čitanje vrlo skoro. Znate da ga je Vlada usvojila na zadnjoj sjednici prije stanke. No, tu je manje mržnje prema onome što se zbiva na medijskim portalima, a puno više prema onome što se događa na društvenim mrežama - rekao je Plenković i osvrnuo se na govor mržnje i komentare koje je dobila Derifaj te rekao kako Hrvatska ne može ugasiti društvene mreže.

- Nećemo ugasiti Twitter kako to čine u Afganistanu. Ako tu nema nekog globalnog riješenja, nažalost, malo možemo napraviti - kazao je.