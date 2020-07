- Hvala svim sugra\u0111anima koji su sudjelovali na izborima. Ovakav rezultat obvezuje. Bit \u0107e 16 ministarstava, a imat \u0107emo \u010detiri potpredsjednika vlade. Dva nova potpredsjednika su Boris Milo\u0161evi\u0107 i Tomo Medved - rekao je i predstavio novih 16 ministarstava.\u00a0

U Vladi \u0107e biti ministarstva unutarnjih poslova, hrvatskih branitelja, financija, obrane, poljoprivrede, regionalnog razvoja i fondova Europske unije, vanjskih i europskih poslova, mora, prometa i infrastrukture. Spojit \u0107e se ministarstva pravosu\u0111a i uprave, graditeljstva i dr\u017eavne imovine, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava dodat \u0107e se i sektor socijalne politike, a Ministarstvu kulture i mediji.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo zdravstva ostaju nepromijenjeni, dok \u0107e se u Vladi na\u0107i i\u00a0Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo gospodarstva i odr\u017eivog razvoja, u koje spada sektor energetike i klimatskih promjena.\u00a0

- Imat \u0107emo i Sredi\u0161nji dr\u017eavni ured za razvoj digitalnog dru\u0161tva, ured za Hrvate izvan Hrvatske, Sredi\u0161nji dr\u017eavni ured za demografiju i mlade te ured za javnu nabavu - rekao je Plenkovi\u0107.\u00a0

Predsjednik Milanovi\u0107 komentirao je kako je odluka o ministarstvima diskrecijsko pravo premijera te da je sa 16 ljudi lak\u0161e raditi nego s njih 20.\u00a0

Novinare je zanimalo ho\u0107emo li i dalje gledati tvrdu kohabitaciju premijera i predsjednika, a Milanovi\u0107 odgovorio kako je pru\u017eao podr\u0161ku uvo\u0111enju mjera.

- Nismo se slagali oko nekih simboli\u010dnih manifestacija i ti stavovi se ne\u0107e mijenjati - rekao je Milanovi\u0107. Plenkovi\u0107 je istaknuo da \u0107e s predsjednikom dr\u017eave pronalaziti rje\u0161enja za probleme hrvatskih gra\u0111ana.

Jedno od pitanja bilo je i kako \u0107e se rije\u0161iti problem usta\u0161kog pozdrava \"Za dom spremni\", a Plenkovi\u0107 rekao da je po tom pitanju napravljen veliki iskorak.

- Moja \u017eelja je bila da svi manjinski zastupnici podr\u017ee Vladu. Ovo je ve\u0107ina od 76 ruku. Oni koji u budu\u0107nosti \u017eele podr\u017eavati neke vladine prijedloge, to mogu napraviti samoinicijativno i javno - rekao je Plenkovi\u0107. Milanovi\u0107 je podsjetio kako je ve\u0107 prije govorio da je \"Za dom spremni\" govor mr\u017enje.

- Nisam \u010dovjek koji voli zabrane i sankcije, ali tu druge nema. To treba sankcionirati vrlo blagom kaznom. Ne mo\u017ee se Za dom spremni tretirati kao kad se netko napije i razbije bocu -\u00a0kazao je Milanovi\u0107.\u00a0

Na pitanje o Zakonu o obnovi grada Zagreba, Milanovi\u0107 je kazao kako je Zagreb i prije potresa bio najzapu\u0161teniji grad. Plenkovi\u0107 je najavio kako bi se ve\u0107 sljede\u0107eg tjedna na prvoj sjednici nove Vlade u \u010detvrtka novi zakon o obnovi Zagreba mogao uputiti u Sabor na prvo \u010ditanje.

- U suradnji s HBOR-om nalazit \u0107emo financije za obnovu Zagreba. To nije posao koji \u0107e se odraditi preko no\u0107i - kazao je Plenkovi\u0107. Milanovi\u0107 se osvrnuo i na obvezno no\u0161enje maske i izjavio kako takva pitanja trebalo zakonski regulirati.

- Nisam konkurencija Vladi i nikakve ovlasti za sebe ne tra\u017eim. Pravni re\u017eim bi olak\u0161ao posao vladi - rekao je Milanovi\u0107.

Plenković predstavio 16 novih ministarstava, Milanović pričao o mjerama protiv korona virusa

Predsjednik Zoran Milanović danas je na Pantovčaku primio premijera Andreja Plenkovića, koji mu je predao 76 zastupničkih potpisa za sastavljanje nove Vlade. Nakon sastanka izašli su pred novinare

<p>Predao sam mandat premijeru Plenkoviću i želim mu sve najbolje. Nadam se da će svi zastupnici biti zdravi, čili, veseli, prisutni, da neće biti zdravstveno kompromitirani i da ćete moći normalno raditi, započeo je predsjednik <strong>Zoran Milanović</strong> svoje obraćanje nakon što ga je u četiri oka mandatar <strong>Andrej Plenković </strong>uvjerio kako ima 76 ruku u Saboru. </p><p>Plenković je Milanoviću zahvalio na mandatu te najavio kako je pred Hrvatskom puno zahtjevnih izazova. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obraćanje Milanovića i Plenkovića</strong></p><p>- Hvala svim sugrađanima koji su sudjelovali na izborima. Ovakav rezultat obvezuje. Bit će 16 ministarstava, a imat ćemo četiri potpredsjednika vlade. Dva nova potpredsjednika su <strong>Boris Milošević </strong>i <strong>Tomo Medved</strong> - rekao je i predstavio novih 16 ministarstava. </p><p>U Vladi će biti ministarstva unutarnjih poslova, hrvatskih branitelja, financija, obrane, poljoprivrede, regionalnog razvoja i fondova Europske unije, vanjskih i europskih poslova, mora, prometa i infrastrukture. Spojit će se ministarstva pravosuđa i uprave, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava dodat će se i sektor socijalne politike, a Ministarstvu kulture i mediji.</p><p>Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo zdravstva ostaju nepromijenjeni, dok će se u Vladi naći i Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, u koje spada sektor energetike i klimatskih promjena. </p><p>- Imat ćemo i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, ured za Hrvate izvan Hrvatske, Središnji državni ured za demografiju i mlade te ured za javnu nabavu - rekao je Plenković. </p><p>Predsjednik Milanović komentirao je kako je odluka o ministarstvima diskrecijsko pravo premijera te da je sa 16 ljudi lakše raditi nego s njih 20. </p><p>Novinare je zanimalo hoćemo li i dalje gledati tvrdu kohabitaciju premijera i predsjednika, a Milanović odgovorio kako je pružao podršku uvođenju mjera.</p><p>- Nismo se slagali oko nekih simboličnih manifestacija i ti stavovi se neće mijenjati - rekao je Milanović. Plenković je istaknuo da će s predsjednikom države pronalaziti rješenja za probleme hrvatskih građana.</p><p>Jedno od pitanja bilo je i kako će se riješiti problem ustaškog pozdrava "Za dom spremni", a Plenković rekao da je po tom pitanju napravljen veliki iskorak.</p><p>- Moja želja je bila da svi manjinski zastupnici podrže Vladu. Ovo je većina od 76 ruku. Oni koji u budućnosti žele podržavati neke vladine prijedloge, to mogu napraviti samoinicijativno i javno - rekao je Plenković. Milanović je podsjetio kako je već prije govorio da je "Za dom spremni" govor mržnje.</p><p>- Nisam čovjek koji voli zabrane i sankcije, ali tu druge nema. To treba sankcionirati vrlo blagom kaznom. Ne može se Za dom spremni tretirati kao kad se netko napije i razbije bocu - kazao je Milanović. </p><p>Na pitanje o Zakonu o obnovi grada Zagreba, Milanović je kazao kako je Zagreb i prije potresa bio najzapušteniji grad. Plenković je najavio kako bi se već sljedećeg tjedna na prvoj sjednici nove Vlade u četvrtka novi zakon o obnovi Zagreba mogao uputiti u Sabor na prvo čitanje.</p><p>- U suradnji s HBOR-om nalazit ćemo financije za obnovu Zagreba. To nije posao koji će se odraditi preko noći - kazao je Plenković. Milanović se osvrnuo i na obvezno nošenje maske i izjavio kako takva pitanja trebalo zakonski regulirati.</p><p>- Nisam konkurencija Vladi i nikakve ovlasti za sebe ne tražim. Pravni režim bi olakšao posao vladi - rekao je Milanović.</p>