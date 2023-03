Plenković prvenstveno želi kazniti vas. Koji ih sve plaćate!

Tisuću puta ponovljen spin postaje istina. Vodeći se tom logikom, premijer Andrej Plenković i svi njemu podređeni HDZ-ovci uporno ponavljaju da novinari neće biti kažnjavani izmjenama zakona prema kojima će u zatvor do tri godine ići oni koji informacije iz istrage proslijede javnosti. Neće novinari u zatvor, to bi trebalo biti točno. Ali odakle će istraga o objavi informacija krenuti? Pa od novinara koji su to objavili.