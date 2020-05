Plenković: Roditelji, ohrabrite se, iskoristite popuštanje mjera

Na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković je komentirao parlamentarne izbore i rokove od DIP-a.

- Dobro je da je datum izbora na kraju našeg predsjedanja Europskom Unijom. Uskoro će krenuti i rasprava o proračunu EU - poručio je na početku.

- Idemo u izbore nakon što je naša Vlada ostvarila brojna postignuća koja smo planirali, a možemo reći i da smo uz odgovorno vođenje financija, dočekali pandemiju na najspremniji mogući način - dali smo najizdašniju potporu privatnom sektoru, pola milijuna naših sugrađana dobilo je potpore. Malo je zemalja koje su toliko uložile u radna mjesta kao mi - poručio je.

Na pregovore sa sindikatima misli da je to ohrabrujuće i vjeruje da će postići rješenje.

- U ovim trenucima dobro je da svi pokažemo signal odgode. Mislim da smo na tragu dogovora - kazao je.

Ponovio je Vladine mjere za potres i da će građanima svakome dati po 20.000 kn zbog potresa.

- Ministarstvo je objavilo poziv za zamjenski stan. Sredstva su osigurana, a ukoliko su sada one prve oznake za stanove bile drugačije, svatko ima pravo tražiti dodatnu procjenu. Želimo da svi naši sugrađani dostojanstveno žive - napomenuo je.

Komentirajući epidemiološke preporuke za škole, rekao je da one omogućuju veći broj učenika u školama.

- Molimo osnivače da rastumače nove okolnosti, ne samo s ravnateljima, već i s roditeljima. Treba iskoristiti ove tjedne pred nama da učenici imaju mogućnost biti u razredima. Ova nova situacija je povoljnija i mislim da se roditelji mogu ohrabriti - poručio je.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Ministar zdravstva Vili Beroš izvijestio je o epidemiološkoj situaciju u Hrvatskoj.

- Hrvatska je prepoznata kao odgovorna destinacija. Sinergijom struke ostvarili smo gotovo nemoguće. No ovo je tek etapa i toga svi moramo biti svjesni. Apeliram na sve preporuke stručnjaka i da posebno štitimo osjetljive članove zajednice. S toga, ostanimo zajedno odgovorni - rekao je Beroš.

Božinović: U tjedan dana došlo 132 tisuće stranaca

Potpredsjednik Vlade i voditelj Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović u četvrtak je na sjednici Vlade izvijestio da je u Hrvatsku proteklog tjedna ušlo više od 132 tisuće stranih državljana i gotovo 146 tisuća hrvatskih državljana.

"Povećan je ulazak u Hrvatsku državljana EU, a u razdoblju od 13. do 21. svibnja ušlo je 277.805 putnika, 145.801 hrvatskih građana i 132.004 stranca. Hrvatsku je u istom razdoblju napustilo 225.438 putnika, u jednakom omjeru stranaca i hravtskih državljana", izvijestio je Božinović.

Podsjetio je i da su granični prijelazi otvoreni prije svega za državljane EU, a državljani trećih zemalja i dalje mogu samo pod određenim uvjetima ući i prolaziti kroz Hrvatsku.

Preporuke su da se EU ne otvara prema trećim državama do 15. lipnja, dodao je.

Hrvatska sada prolazi etapu koja je obilježena brojnim popuštanjima epidemioloških mjera. To je i razlog da su snage civilne zaštite, u kojima je u početku bilo angažirano do 20 tisuća ljudi, u ovom trenutku smanjene da 10-ak tisuća zbog ukidanja karantena, e-propusnica, te manjeg praćenja provedbe mjera, rekao je Božinović.

Maksimalna razina obnove Zagreba - kao 25 Peljeških mostova

Ponovno se osvrnuvši na obnovu Zagreba Plenković je kazao da su predstavnici Građevinskog fakulteta dali procjenu da kada bi se sve što je oštećeno potresom obnavljalo do one razine koja je po tehničkim propisima danas maksimalna aseizmička razina tada bi ukupna obnova koštala 13 milijardi eura. Po tim standardima bi nas obnova Zagreba koštala kao da idemo graditi 25 Peljeških mostova. Čisto da imamo na umu koliko je to posao, koliko će to koštati i trajati. Mi ćemo doći do onih rješenja koji su primjereni, rekao je Plenković.

Odluka o spajanju ARZ-a društvu Hrvatske autoceste, ukida se mostarina na Krku

Donijeta je i odluka o pokretanju postupka za prestanak koncesije dane društvu Autocesta Rijeka-Zagreb i njegovo pripajanje društvu Hrvatske autoceste. Ministar prometa, mora i infrastrukture Oleg Butković kazao je i da se ovom odlukom ukida naplata mostarine na otoku Krk, a to započinje 15. lipnja 2020.

