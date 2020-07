Plenković: Sa Škorom i Mostom možemo kad promijene retoriku

<p>Predsjednik HDZ-a <strong>Andrej Plenković</strong> (50) u intervjuu za <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/plenkovic-ostaje-vecina-ministara-suradnja-sa-skorom-i-mostom-moguca-ali-bez-ucjene-1415827" target="_blank">Večernji list</a> potvrdio je da će nova Vlada s njim kao mandatarom imati manje ministarstava i izrazio zadovoljstvo rezultatom parlamentarnih izbora na kojima je osvojio 66 mandata.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje HDZ-a nekad i danas</strong></p><p>- Gledamo što je primjereno ovom trenutku kako bismo formirali Vladu koja će biti kompaktna i možda lakše upravljiva. Dosad nas je bilo 20, plus ja kao predsjednik, to je puno ljudi za koordinaciju te ćemo taj broj smanjiti. Nije riječ o deset ili 12 resora, bit će ih između 12 i 20, ali će Vlada biti funkcionalnija i učinkovitija.</p><p>O opciji spajanja ministarstva branitelja i obrane koje bi vodio <strong>Tomo Medved</strong> samo se nasmijao. No neće biti previše novih imena, a ostat će i <strong>Josip Aladrović</strong>.</p><p>- Velika većina sadašnjih ministara nastavit će raditi svoj posao - kaže.</p><p>O predstavniku manjina u Vladi, kaže, još nije razgovarao s njihovim zastupnicima, a i dosad su manjine imale svog čovjeka tamo, poput državne tajnice u Ministarstvu regionalnog razvoja i državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.</p><p>Zasad ima 76 ruku, a hoće li još? Prema Domovinskom pokretu i Mostu neće dok ne promijene retoriku ucjene.</p><p>- Izabrali su pristup prema HDZ-u kao da su naivci, djeca iz vrtića pa se mogu poigravati s nama. Pokazuju veliko nepoštovanje i prema meni i prema HDZ-u. Koji je to element kod njih bolji u odnosu na mene da bi mi rekli "Vi ne možete biti predsjednik Vlade"? Nemaju nijedan argument osim osobne mržnje. Suradnja? Morali bi jako izmijeniti dosadašnju retoriku, prilagoditi je i približiti nama, glavnim pobjednicima izbora - rekao je Plenković za <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/plenkovic-ostaje-vecina-ministara-suradnja-sa-skorom-i-mostom-moguca-ali-bez-ucjene-1415827" target="_blank">Večernji</a> najavivši smanjenje poreza na dohodak od 1. siječnja.</p>