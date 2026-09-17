Plenković se raduje europskom novcu. Zna se i zašto. Na njemu temelji svoj opstanak na vlasti

Kad je HDZ dosad gubio vlast? Onda kad je ostajao bez novca.

Dogodilo se to krajem devedesetih kad je Hrvatska, osim bolesnog predsjednika države, demokratskog kolapsa, mafijaškog procvata, doživjela i ekonomsku i socijalnu kataklizmu s gotovo pola milijuna nezaposlenih, ogromnom rupom u državnom proračunu, sa sindikalnim prosvjedima i kroničnom besparicom.

A dogodilo se to i deset godina kasnije kad je koruptivna vladavina Ive Sanadera, kombinirana s globalnom financijskom krizom prouzočila gospodarsku i ekonomsku katastrofu u Hrvatskoj. Korupcija i kriminal požderali su državna poduzeća, nacionalnu ekonomiju, državni proračun...

U trenutku kad je Sanader objavio da smo "u banani", znalo se da prvo on ide prema izlaznim vratima, a ubrzo za njim i njegov HDZ-a.

"Imamo para!"

I upravo zbog toga jučer je premijeru Andreju Plenkoviću bilo važno da u Hrvatskom saboru objavi kako će Hrvatska, odnosno njegova vlada, i dalje imati dovoljno novca.

Govoreći o europskom proračunu za idućih sedam godina u iznosu od 1730 milijardi eura, premijer je naglasio da će dio toga dobiti i Hrvatska koja je još uvijek "u fazi hvatanja koraka".

"To je za sve one koji hrvatskim građanima govore da neće biti više europskih izvora financiranja", prkosno je objavio premijer. "Naći će se valjda nešto i za Hrvatsku u tih 1730 milijardi eura kao što se našlo i dosad".

Novac kupuje sreću

I ako se "nađe nešto i za Hrvatsku", naći će se i za sve interesne grupacije koje ovise o HDZ-u, kao i za birače čiju naklonost HDZ pokušava kupiti. Ili makar novcem nastoji ublažiti njihov bijes i frustraciju.

Sva tri dosadašnja mandata Plenković je izborima zahvaljujući obilatom financiranju iz Europske unije. Otprilike u skladu s njegovom porukom iz prosinca 2022. godine, neposredno pred ulazak u predizbornu godinu, kad je izjavio: "Dubravka (Šuica) šalje 700 milijuna eura, da se nađe pred Božić".

Šuica je slične odluke o isplatama stotina milijuna eura europskih sredstava osobno uručivala Plenkoviću u Banskim dvorima.

A sad čujemo da će se "naći nešto i za Hrvatsku" u novom europskom proračunu.

Slamka spasa

I to je slamka spasa za Plenkovića i HDZ. Za stranku koja opstaje na vlasti dokle god je ta vlast lukrativna i koja bazira opstanak na vlasti dokle god može kupovati naklonost birača.

Plenković je u superizbornoj godini povećavao plaće u državnom u javnom sektoru. U veljači 2024. godine pohvalio se "najvećim povećanjem plaća u povijesti" u tim sektorima, 244 tisuće zaposlenika u javnom i državnom sektoru dobili su povišice u rasponu od 28 do 54 posto.

Plaće su rasle u zdravstvenom i socijalnom sustavu, liječnicima i medicinskim sestrama, potom u obrazovnom sustavu, kao i vojnicima i policijskim službenicima, te naravno saborskim zastupnicima, ministrima, premijeru i predsjedniku.

To je dovelo do novog rasta inflacije, ali i do pobjede HDZ-a na parlamentarnim, a godinu dana kasnije i na lokalnim izborima.

Novac pokriva sve

Sav taj novac trebao je pokriti korupcijske afere, smjene ministara, uzurpiranje institucija, uninštavanje društva. Dok "Šuica šalje novac", Plenković i njegova stranka mogu biti mirni.

No hoće li se to dogoditi i na narednim izborima?

Može li europski novac, doping za mnoge autokratske i nedemokratske vladare u Europi, poput Viktora Orbana ili poljskih konzervativaca, pokriti sve skandale, sav otpad, sve afere, sav kriminal, svu mafiju, sve slabosti HDZ-ove vlasti?

Jer, vraćamo se opet na staru mantru: sve ono dobro što se dogodilo Hrvatskoj u zadnjih deset godina, dogodilo se zbog pozitivnog efekta članstva u Europskoj uniji; sve ono loše dogodilo se zbog HDZ-a.

A HDZ je onda sve pokrivao europskim novcem.

Kad novca ponestane, HDZ odustane ili nestane.

Umjesto novca, desnica

A onda se okrene šatorašima ili huliganima, tvrdoj pučističkoj desnici, jurišnim odredima koji udaraju po ljevičarskoj vlasti, na nacionalnoj ili lokalnoj razini, kako bi HDZ-u otvorio put prema vlasti.

Ali ne prije nego što će ta druga vlast sanirati kaos koji je HDZ ostavio.

To su ciklusi koje smo već prolazili.

Ivo Sanader zajašio je val ekonomskog prosperiteta, gospodarske renesanse, procvata burze, ulaganja i razvoja. Andrej Plenković na isti način zajašio je val europskog članstva i razvoja koji je došao s Europskom unijom.

I sada se raduje novom europskom proračunu u "kojem će se naći nešto i za Hrvatsku".

Jer računa s tim da će se naći i za HDZ-ovo biračko tijelo.