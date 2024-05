Plenković se ruga i dijeli lekcije oporbi, nakon što je uskočio u krevet s najgorima iz oporbe

Andrej Plenković uspio je gotovo u istom dahu narugati se oporbi i pozvati oporbu na dijalog.

"Ja ću vas ponovno pozvati da uspostavimo dijelog, jer dijalog u protekle četiri godine nije postojao", poručio je premijer u obraćanju Hrvatskom saboru prilikom predstavljanja svoje nove Vlade. Pritom je govorio o međusobnom poštovanju i uvažavanju, o "strukturiranom dijalogu" kojeg HDZ "ima sa svima, osim s oporbom u Saboru", da bi zatim s govornice popljuvao i išamarao oporbu s kojom se navodno želi pomiriti.

Prvo se narugao SDP-u i partnerima zbog "bizarne trotjedne sage kad je oporba tražila iskru u očima nekih partnera". "Da nije bilo smiješno, trebalo bi reći da je tragično", kazao je Plenković.

A potom upozorio kako "tri puta izgubiti i stalno vrtjeti isto nije osobito mudro, jer će možda biti i četvrti puta za četiri godine".

Ruganje oporbi

Dakle, ruganje pomiješano s lažnim dušebrižništvom trebalo bi navesti oporbu da se napokon približi neprikosnovenom Plenkoviću.

Koji je - i to je ono najbizarnije - nakon izbora sklopio koaliciju sa svojim najgorim protivnicima, gotovo pa neprijateljima, Domovinskim pokretom.

Plenković se žali zbog ponašanja oporbe u Saboru, a prihvaća u savez one koje je optuživao da stoje iza atentatora na Banske dvore, one koji su protiv njega dizali optužnice, govorili da štiti silovatelje i ubojice, dizali ideološke i svjetonazorske pobune, a on ih nazivao "kvarnim i zlim ljudima", "imbecilima i zlikovcima", "zlim ljudima koji žele uništiti HDZ i s kojima HDZ neće imati posla".

Takav Plenković sada u Hrvatskom saboru dijeli lekcije oporbi kako bi se trebala ponašati ako želi izbjeći novi izborni poraz od HDZ-a, optužuje oporbu da nije željela dijalog, niti je cijenila uspjehe HDZ-ove vlade, pa čak i da je "tražila iskru u očima nekih partnera", a onda uskočio u krevet s onima koji su najgori od svih.

Koji su njega najviše napadali i koje je on najviše mrzio.

Da nije tragično, bilo bi smiješno.

DP kao mamac

No sada Plenković, koalicijski partner crne desnice, premijer koji je sklopio savez s najopasnijim elementom oporbe, dijeli lekcije oporbi, ruga se oporbi i poziva oporbu na dijalog.

Međutim, nije to slučajno. Plenković će iskoristiti Domovinski pokret kao mamac kojim će se lijeva i liberalna oporba, uključujući i medije, opsesivno zabavljati, dok će on glumiti uglađenog europejca i velikodušnog pomiritelja.

A ne zaboravimo da čak ni vjerni koalicijski partner Milorad Pupovac nije digao ruku za njegovu Vladu.

Plenković, dakle, nabija na nos oporbi treći izborni poraz zaredom i nudi savjete kako da izbjegne i četvrti poraz, dok on ulazi u savez s onima koji su mu navodno čak i radili o glavi, kako je govorio nakon atentata na Banske dvore.

Nemoralna uzvisina

Plenković se predstavlja kao konstruktivan političar, a oporba je ispala sitna i zavidna. Premda je on taj koji je savezom s DP-om izgubio obraz i pravo da nastupa s moralne uzvisine. On je dao legitimitet desničarskim radikalima, neovisno o tome što im nije dao ideološke resore.

Sad premijer želi dijalog, nakon što je koruptivnu komponentu prethodnih vlada pomiješao s radikalnim elementom DP-a, pri čemu valja imati na umu činjenicu da se imovinska komponenta Domovinskog pokreta savršeno poklapa s HDZ-ovom, dok će domovinska služiti tek kao paravan iza kojeg će se Plenković skrivati.

"Građani nisu povjerovali onima koji su politički isključivi i ideološki nespojivi", narugao se Plenković oporbi, nakon što je primio u savez isključivu stranku za koju je otvoreno govorio da je ideološka nespojiva s njim i njegovim HDZ-om.

Ministri i Bleiburg

Ali eto, sad već imamo Plenkovićeve ministre koji naveliko hodočaste po komemoracijama za Bleiburg i govore o ustašama kao o "hrvatskim vojnicima" prema čijoj žrtvi treba "iskazati zahvalu". A u isto vrijeme Plenković šalje poruku kako "hrvatsko društvo treba i može u političkom smislu biti bolje".

Je li to Vlada s kojom bi oporba onda trebala uspostaviti dijalog?

Onako kako je Plenković uspostavio dijalog s najgorima iz oporbe?