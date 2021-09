Premijer Andrej Plenković u četvrtak prije sjednice Vlade sastao se s guvernerom HNB-a Borisom Vujčićem, kako bi razgovarali o problemu prešutnih minusa.

24sata uživo ispred Banskih dvora

Sastanak s Vujčićem najavio je jučer, kada je rekao da mu trebaju sve informacije kako bi Vlada mogla donijeti odluku po tom pitanju.

- Kao predsjednik Vlade želim utvrditi činjenice. Puno je informacija koje su u eteru, ne znam jesu li one točne, je li zaista toliki iznos kamata, toliki broj računa i ljudi. Ako je potrebno promijeniti zakon, ako postoji praznina koja je dovela do toga da ljudi nisu informirani kao što danas potrošač mora biti informiran o bilo kakvoj financijskoj reperkusiji na njega, onda ćemo to pitanje regulirati. Tu se prije svega radi o prešutnom prekoračenju koje je očito vrlo problematično. Budući je stvar vrlo ozbiljna, želim prvo imati sve fakte na stolu, provjerene i točne i nakon toga ćemo donositi odluke - rekao je jučer Plenković.