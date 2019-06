'Plenković se sitnim igricama pokušava izvući iz problema'

Vlada najavom da ide u pregovore sa sindikatima oko mirovinske reforme se pokušava izvući iz jedne od mnogih nevolja u koje je upala, a Andrej Plenković se tim sitnim igricama pokušava izvući iz problema, ustvrdio je Gordan Maras (SDP).

- Nakon što su potrošili naš novac na oglašavanja i napravili reformu koja je evidentno loša i nema potporu građana, žele vratiti priču i dogovarati se sa sindikatima. Mislim da je prema 700.000 sugrađana pošteno da se referendum provede i da nakon toga vidimo kako je podrška građana Andreju Plenkoviću i HDZ-u - kazao je.

U slučaju da sindikati odustanu od referenduma Maras poručuje da bi time izdali građane koji su im dali svoje potpise.

- Nadam se da sindikati ni ne pomišljaju na to da povuku priču oko referenduma. Neka građani kažu svoje, a nakon toga neka Vlada snosi političke konzekvence i daje nove prijedloge hrvatskim građanima - izjavio je.

Maras vjeruje da će vladajući će igrati i na Ustavni sud i na sve što misle da može spasiti njihovu kožu, uključujući i pritiske na neovisne institucije poput Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, DIP-a ili Etičkog povjerenstva.

- Očekujem snažan Plenkovićev pritisak preko svog mentora Šeksa na kuma u Ustavnom sudu da bi se osiguralo da se referendum na provede. Nadam se da će ustavni suci slušati razum i glas naroda te omogućiti ljudima da se izjasne o temi za koju su potpisali za referendum - kazao je.

Budući da nema pravnih lijekova u slučaju Fimi medija, a ništa se ne događa ni oko brojnih procesa vezanih uz zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, zastupnik SDP-a ima dozu sumnje u one institucije koje bi trebale štititi njegova, ali i prava građana.

- Ako HDZ koristi sve moguće institucije da bi vladao ovom zemljom s 22 posto podrške građana, onda će napraviti sve da zaustavi ovaj referendum, pa, bude li potrebno, koristeći i veze iz 90-ih u pravosuđu kako bi to omogućio. To je moj osjećaj, a nadam se da će me Ustavni sud demantirati. Ja se cijeli politički vijek borim da kumske veze u politici ne rade - rekao je.