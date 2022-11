Plenković: Sve je ovo neobično, Grbin: Nevjerojatno, Hrebak: Možda je cilj izazivanje nereda

Tu je sve neobično, komentirao je i danas premijer Andrej Plenković misterioznu prodaju udjela Fortenova grupe, koje je od ruske Sberbanke doslovno u zadnji tren kupio privatni arapski ulagač Saif Alketbi, a što ni sama Uprava kompanije nije znala. Već je dan ranije naglasio kako nikakve dozvole nisu tražene pa tako ni izdane da bi Alketbi mogao otkupiti 43,4 posto udjela i ući u suvlasničku strukturu bivšeg Agrokora, a novih informacija još uvijek nema.

- Što se dogodilo, mi to provjeravamo. Tko je uključen, je li zakonito... Ne želim spekulirati. Neobično mi je da netko dođe i istrese toliko novaca preko noći, ne znam koliko para treba imati - čudi se Plenković.

No, ono što je još ključno za istražiti, a na što ukazuje i premijer, jest zašto je zadnji tren propala operacija da mirovinci kupe dio Sberbanka, a koja je već bila dogovorena i za što su izdane i dozvole.

Podsjetimo, predstavnici njemačkog Allianza, koji je suvlasnik AZ fonda, prošlog su tjedna iznenada promijenili mišljenje i glasali protiv odluke da mirovinski fondovi otkupe vlasnički dio Sberbanke. Obzirom na nametnute sankcije Rusiji zbog rata u Ukrajini, Vlada je za ovaj specifični slučaj Sberbanke u Fortenovi prolongirala da se na nju taj režim ne odnosi do 31. listopada, a kako bi ona mogla izaći iz naše kompanije. Sve je išlo ka tome da mirovinci uđu u suvlasništvo, no operacija propada 5 do 12 jer bez AZ fonda ne mogu pokriti transakciju od 500 milijuna eura na koliko je procijenjen udio Sbera u Fortenovi, a onda najednom, doslovno zadnji dan, stiže obavijest da je udjele kupio investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

- Moramo saznati zašto je netko, de facto, abortirao operaciju dva dana prije isteka roka. Jedan od mirovinskih fondova je, iz nama nepoznatih razloga, odustao. U tom trenutku je Sberbank išao nekim drugim putem, transakcijom koja se odvila u Rusiji s nekim iz UAE-a - rekao je Plenković i potvrdio da mu je od arapskog investitora stigao dopis za sastankom. - Daleko smo od susreta s bilo kime - dodao je.

SDP-ovcima je nevjerojatno da Vlada ne zna što se događa s najvećim proizvođačem hrane u zemlji. Optužuju ju je za traljav posao prilikom donošenja Zakona o trgovačkim društvima, tzv. Lex Agrokora, prije pet godina, a koji je sada, ističu, doveo do toga da se ne zna tko i kako kupuje.

- Stihijska i neodgovorna politika HDZ-a dolazi na naplatu. Događaji u Fortenovi su posljedica neodgovornog rada, posljedica su Lex Agrokora. Vlada ne zna što se događa s najvećim proizvođačem hrane na području Hrvatske, a o tome tko će preuzeti udio u Fortenovi, nažalost, ne odlučuje nijedno tijelo u Hrvatskoj - poručuje šef SDP-a Peđa Grbin.

A cijenu neodgovorne politike, naglasio je, platit će svi građani.

- Što se tiče INA-e, cijenu će građani platiti kroz više cijene goriva, a što se tiče Fortenove, kroz više cijene živežnih namirnica - kaže.

Plenkovićev koalicijski partner, HSLS-ov Dario Hrebak, staje u obranu Vlade.

- Ne može premijer znati ako se kupovina odigrala izvan EU. Vjerojatno će biti pravna zavrzlama, a možda je to i bio cilj. Izazvati nered, pravnu zavrzlamu koja će trajati do isteka sankcija. Tu se jasno vidi da ruski kapital pokušava pronaći kroz razno razne čudne kanale prostor da se zadrži na europskom tržištu. Ako se pokaže, a DORH je već krenuo, da se radi o kaznenom djelu, treba progoniti sve koji su sudjelovali u tome, bilo u Hrvatskoj, bilo izvan nje - poručuje.

