Plenković tvrdi: Pad BDP-a u prvom tromjesečju je očekivan

Premijer Andrej Plenković je za Media servis komentirao i procjene Državnog zavoda za statistiku o BDP-u u prvom tromjesečju ove godine, što je ujedno i najsporiji rast u posljednjih šest godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković izbjegao aktiviste

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Očekivan je pad BDP-a u prvom tromjesečju. Ono što je dobro da ipak imamo blagi rast od 0,4 posto. Ova 2020. bit će godina koju nitko nije želio po pitanju pada BDP-a, od najvećih gospodarskih sila svijeta, pa do najmanjih država. Nažalost, pandemija Covida-19 je silno pogodila svjetsko, europsko, pa time i hrvatsko gospodarstvo. Ono što je dobro za nas je da imamo nekoliko poluga kako da se što brže vratimo na put gospodarskog oporavka - rekao je.

Jedna od tih poluga je plan za oporavak gospodarstva Europske komisije prema kojem će Hrvatska dobiti 10 milijardi eura, od višegodišnjeg financijskog okvira još toliko. Plenković sve to pripisuje reputaciji naše zemlje za što zaslužnom drži svoju Vladu. Znači li to da smo toliku pomoć dobili samo zahvaljujući njegovim vezama u Bruxellesu?

- Nije to samo zbog dobrih odnosa i veza. To je zato što je Vlada RH jako dobro iskomunicirala svoje potrebe. EK je izašla s jednim dokumentom, što su potrebe svake od zemalja, da ide brže prema putu oporavka. Mi smo vrlo jasno predočili sve argumente, zato i služi ta komunikacija. Bitno lakše je iskazati te potrebe i tu komunikaciju, kada imate tamo ljude koje dobro poznajete, koji vam vjeruju i s kojima imate izvrsne i tijesne kontakte i onda je i ovaj rezultat za Hrvatsku, gdje su sredstva koja su nama data, više od 20 posto našega BDP-a. To znači da je Europa shvatila u kojoj je Hrvatska situaciji - kaže premijer.

Prošli smo prvi val koronavirusa, kako Plenković kaže uspješno, a što ako nas na jesen zahvati drugi val. Tvrdi da nitko ne može predvidjeti hoćemo li biti spremni opet zaustaviti cijelu zemlju.

- Sada imamo novo iskustvo upravljanja krizom bez presedana. Sada bismo s unaprijed kvalitetno pripremljenim zdravstvenim kapacitetima, od intenzivnih njega, respiratora, unaprijed definiranih bolnica, dovoljno zaštitne opreme, posloženom strukturom civilne zaštite, mogli bismo, siguran sam, s ovim iskustvom još bolje upravljati krizom i kalibrirati mjere na način koje će osigurati javno-zdravstvenu sigurnost, a istodobno smanjiti troškove i negativne efekte na gospodarstvo - kaže premijer.

Raspušten je Sabor, na parlamentarne izbore idemo 5. srpnja, a Plenković će biti nositelj liste u I izbornoj jedinici. Ide ponovno u osvajanje Zagreba, a je li zbog toga počeo govoriti da stranka Milana Bandića neće prijeći izborni prag? Znamo da Bandić pred izbore nije baš popularna tema, sjetimo li se i bivše predsjednice države. Zašto je uvjeren da Bandićevi ljudi neće prijeći prag?

- Pa gledam ankete, vrlo jednostavno.

A HNS u toj priči? Isto ne prolazi baš dobro, hoće li vam on možda biti opet partner?

- A vidjet ćemo. Svi su sada u izbornoj utakmici, svi se bore za povjerenje birača - kaže Plenković.

Ponovio je da je Miroslav Škoro pomogao SDP-u na predsjedničkim izborima pa u tom kontekstu i dogovorio na pitanje sa Škorom u koaliciju - da ili ne?

- Dakle, ako netko ide za tim da na Pantovčak dovede predstavnika SDP-a, što je uspio, kandidata, ako u drugom krugu kaže: križajte listić, nemojte ići na izbore, kakav je to partnerski odnos? Domovinski pokret nije opcija za desno biračko tijelo, to vrlo jasno poručujem.

Oporba s druge strane tvrdi da je HDZ Nacionalni stožer civilne zaštite koristio u predizborne svrhe.

- HDZ ima postignuća u ovom mandatu, dakle Vlada. Pa nije sada sve što smo mi radili u ove četiri godine zaboravljeno, u odnosu na pandemiju Covida-19. Dakle, nije Nacionalni stožer nastao iz nekog vakuuma, nije došao negdje sa strane, on ima vrlo jasnu i definiranu strukturu. Problem za Stožer je nastao kada je oporba shvatila da Stožer dobro radi - tvrdi Plenković.

Onda se na listi za VII izbornu jedinicu pojavilo ime Maje Grbe Bujević, široj javnosti poznate upravo od pojavljivanja na pressicama Nacionalnog stožera.

- Ukoliko je karlovačka Županijska organizacija nju predložila, sigurno ju je predložila zato što smatra da je dobar kandidat i da može nešto pridonijeti - kaže.

Mislite li vi da je ona dobar kandidat i hoćete li prihvatiti njezino ime na listi?

- Mi analiziramo kandidature, kandidatura ima po izbornoj jedinici samo 14. Mi u Karlovcu imamo veliki broj kvalitetnih ljudi, ukoliko se odlučimo za nju, ukoliko su i oni sigurni da je ona jako dobar adut za HDZ, zašto ne.

Zagrepčani mu sigurno neće oprostiti što su Sabor raspustili prije donošenja Zakona o obnovi Zagreba. No premijer nije htio odgovoriti tko je odgovoran za njegovo nedonošenje, samo je ponavljao što je Vlada do sad učinila kako bi pomogla građanima koji su ostali bez krova nad glavom.

Čekamo izborni program HDZ-a, a jednu stvar je već ranije najavio - ako ponovno osvoje vlast ići će na zakonsku zabranu rada nedjeljom. Na pitanje je li razmišljao i o izmjenama zakona da se smanji minimum tjedne satnice kako poslodavci ne bi imali izgovor otpuštati radnike, odgovorio je:

- Naš prijedlog koji nije napravljen na način da isključuje kompletno rad nedjeljom, kao što ste vidjeli, prema ovom inicijalnom prijedlogu, on uključuje 14 nedjelja kada bi se radilo. Zbog toga nastojimo naći održivo rješenje koje neće sutra pasti na Ustavnom sudu, koje neće dovesti do pada zaposlenosti, a kamoli do otkaza, zato što se struktura rada može organizirati na način koji bi bio prihvatljiv. To je prijedlog utemeljen na podacima.

Na pitanje zašto je Dan Hrvatske vojske obilježio u srijedu kada je pravi datum 28. svibnja, i je li namjera bila da se ne susretne s predsjednikom Milanovićem. Plenković to negira, a kaže otvaranje objekta 'Vukovar' je ranije planirao. Za kraj je otkrio i dolaze li do njega sadržaji novinarskih grupa od visokih novinarskih izvora kao što je to slučaj s ministrom energetike i zaštite okoliša Tomislavom Ćorićem:

- Meni ne. To znaju svi novinari. Neka vam bilo tko kaže s kim ja to imam komunikaciju.