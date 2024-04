Plenković iz Bruxellesa: Grbin i Milanović su teško poraženi. Za par dana ćemo imati većinu...

Budući europski višegodišnji proračun treba osigurati konkurentniju Europu, temeljenu na solidarnosti i fleksibilnosti, zatim socijalnu konvergeniciju, zaštiti blagostanje građana te pojačati ulogu EU-a u svijetu, rekao je u Bruxellesu hrvatski premijer Andrej Plenković.

Plenković je, kao jedan od glavnih govornika na godišnjoj konferenciji u budućem europskom proračunu, koju su organizirali Europska komisija i belgijsko predsjedništvo Vijeća EU-a, istaknuo da je budući proračun ključni instrument za budućnost EU-a.

Nakon toga dao je izjavu za medije u kojoj se osvrnuo na pregovore o sastavljanju većine.

- Jutros nema ništa novo, imamo razgovore popodne. Ima puno medijskih špekulacija. Narod i birači su poslali poruke i rekli što misle o strankama, HDZ je ponovno dobio relativnu većinu da predvodi Vladu i sad razgovaramo o novoj parlamentarnoj većini. Smatram da ćemo kroz sljedeće dane dogovoriti novu parlamentarnu većinu, a potom i Vladu - rekao je Plenković, prenosi N1.

Na pitanje pregovaraju li s nekim drugim osim DP-om, kazao je da ne.

- Imate neke političke aktere koji se bave ekstremno neargumentiranom mržnjom koja je vladala protiv HDZ-a, a ja još jednom poručujem da oni koji su teško poraženi, a to su prije svega Grbin i stric Milanović, već su trebali dati ostavke - rekao je.

- Ne čudi nas da smo ponovno uvjerljivo pobijedili, a to što je netko u oporbi, a htio bi biti na našem mjestu, pa koristi govor mržnje to je njihov problem, to je politička sramota za Hrvatsku - rekao je Plenković.

Plenković navodi da potencijalna koalicija s DP-om ne može ugroziti odnos prema EU-u.

- Mi smo tu da držimo Hrvatsku na pravoj strani povijesti, čvrsto usidrenu u europske vrijednosti - poručio je.

- Ne može više ovako, smiješno je postalo. Dođemo tu gdje smo poželjni i ugledni, i onda dođemo doma gdje će mi ekipa koja za Hrvatsku nije ništa učinila bacati blato, ne ide tako, game over, dosta - poručio je Plenković oporbi iz Bruxellesa.