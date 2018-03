Plenković: U demokraciji svi imaju pravo prosvjedovati...

Predsjednik hrvatske Vlade i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak u Bruxellesu da ne vidi ništa sporno da i neki članovi njegove stranke prosvjeduju protiv Istanbulske konvencije jer u demokratskom društvu svi imaju pravo na prosvjed i da će on kroz dijalog objašnjavati zašto je to dobro za hrvatsko društvo.

"Duboko sam uvjeren da živimo u demokratskom društvu, da ljudi mogu prosvjedovati, prosvjeduje se i ovdje u Bruxellesu svako malo, prosvjeduje se u Zagrebu i drugim gradovima oko drugih tema", rekao je Plenković po završetku summita EU-a, upitan o mogućnosti da se na subotnjem prosvjedu ispred sjedišta HDZ-a u Zagrebu pojavi netko iz HDZ-a.

"Mi smo u političkoj areni, u kontekstu jednog društvenog fenomena za koji izražavam stav koji kao smjer smatram da je dobar za hrvatsko društvo i državu. Ja ću se za to zalagati, osluškujući i uvažavajući što drugi misle, respektirajući njihov stav i nastojeći napraviti ono što iz ove uloge koju sada imam, mislim da je dugoročno dobro za hrvatsko društvo. To je ono što radim i zato ćemo kroz dijalog u predstojećem razdoblju prije nego što prijedlog zakona o potvrđivanju Istanbulske konvencije dođe na dnevni red Sabora učiniti sve da to pojasnimo. Što se tiče HDZ-a mi smo do sada pojasnili velikom broju županijskih organizacija vrlo strpljivo, temeljito i detaljno. Kada ljudi čuju sve argumente onda su te odluke vrlo uvjerljivom većinom na strani zagovornika ratifkacije", kaže Plenković.

Plenković je rekao da iz priopćenja predsjednice Republike, koja je, između ostaloga, rekli da su postojeći zakoni o zaštiti žena od nasilja dobri i da su glavni problem gospodarski i demografski, vidi da je ona podržala ratifikaciju.

"Meni se čini da je predsjednica podržala ratifikaciju Istanbulske konvencije uz interpratitivnu izjavu. Mi smo tu izjavu i priložili s namjerom da otklonimo strahove i sve ono što postoji u javnom prostoru kao argumentacija koja po meni ne stoji", rekao je Plenković.

Ponovio je da je bit ove konvencije zaštita žena od nasilja i od nasilja u obitelji i da čvrsto vjeruje u ono što radi vlada i institucije.

"Ono što mene brine kao čovjeka, kao premijera jest nasilje, broj ubojstava, broj prekršaja, kaznenih djela koje smatram aposlutno neprihvatljivim. Zato želilim da ova konvencija ojača sve pravne, institucionalne i financijske mehanizme da suzbijemo taj negativni društveni fenomen. Za to ću se boriti, iza toga stojim svim svojim političkim autoritetom i dužnostima", rekao je Plenković.