Predsjednik Vlade Andrej Plenković boraviu Glasgowu, u ponedjeljak i utorak 1. i 2. studenoga 2021. godine, gdje sudjeluje na sastanku na vrhu šefova država i vlada COP26.

- Cilj konferencije je da u sljedećih 10 godina sve države naprave napore kako bismo izbjegli scenarij da se dođe do 2 stupnja zatopljenja do 2050. godine - rekao je Plenković.

- Klimatske promjene utječu na sve segmente, na more, suše, vremenske nepogode, na ekstremne vremenske uvjete, a to dovodi do destabilizacije, do migracija - istaknuo je Plenković.

- Što se tiče političkog stava, moj je dojam da su ljudi s kojima sam razgovarao da su zaista svjesni. Malo koji lider radi svoj posao a da jedan dio njegovih aktivnost nije posvećen ovoj temi - rekao je Plenković.

- Što se tiče ukopčanosti u temu, ona je maksimalna, nema nikoga tko je unplugged, da se došao šetati tu - kazao je Plenković.

- Mlade generacije osobito na Zapadu su tisuću puta svjesnije, oni žive to. Oni koji su najzabrinutiji za to kako će svijet izgledati za 30 godina danas imaju 15 ili 18 godina i radi se doslovno o njihovoj budućnosti - poručio je Plenković.