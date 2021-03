Otvorenjem pristaništa za kruzere izgrađenom na obali Drave u Osijeku, vrijednom 14 milijuna kuna, premijer Andrej Plenković započeo je obilazak Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. U startu je Covid unio promjenu u protokolu jer je premijera u Osijeku dočekao župan Ivan Anušić sa članovima kabineta, a već pola sata nakon toga župan je obaviješten da je njegov test na Covid pozitivan pa se hitno udaljio od gostiju koje je prethodno sve pozdravio. To Plenkovića nije omelo nego je čak prokomentirao kako to nije neobična pojava u ovo vrijeme Covida.

- Nisam se rukovao sa Anušićem, a i bili smo na otvorenom. Da li ću morati u izolaciju reći će epidemiolozi - rekao je Plenković koji je potom ipak rekao da će ostale izjave, umjesto u zgradi županije,dati na otvorenom.

Na pitanje o nastavku prepucavanja sa Milanovićem koji ga je prozvao da dolaskom u Bruxelles mora položiti račune.

- On nastavlja salvama uvreda, prozivanja, prijetnjama za političku korupciju, za zločinačku organizaciju. On je u potpunosti izašao iz okvira ponašanja predsjednika republike. Ovo nije stilska figura, bezobrazluk, kako to banalizira nasljedni Grbin, on je iz ne znam kojih razloga krenuo u ovo sve, a potom teško poražen u krivoj pravnoj proceduri, politički ponižen. Ukoliko nastavi tim putem biti će poražen i u Saboru. Vidim da se usplahirio oko moje izjave o talogu društvenih mreža, a za mene je taj talog mržnja koja se razvija i truje društvo. Milanovićeve izjave su talog društvenih mreža i on širi govor mržnje jer je nacrtao metu na zastupnika Pupovca. To je sramotno. Očekujem od SDP-a, njegovog kuma Klisovića i Miljenića da se ne skrivaju nego da kažu što misle o tome. Što je crtanje mete predsjedniku SDSS-a od strane predsjednika republike?!" kazao je Plenković dodajući kako je Milanović opasan za hrvatsko društvo.

Komentirao je i vijest o prekidu dostave lijekova bolnicama veledrogerija.

- To je već postalo uobičajeno ponašanje za Veledrogerije da svako malo pred neke blagdane, praznike, izbore, oni prijete opskrbom lijekova i tako traže sredstva za isplatu. Sa njima će biti održan sastanak i neka sredstva će im biti isplaćena narednih dana - rekao je bez uzrujavanja Plenković.

Vezano za opoziv predsjednika Milanovića koji je samoinicijativno pokrenuo Vladimir Šeks..

- Ukoliko se nastavi ovakvo političko divljaštvo o toj se temi može razgovarati. To je pokrenuo Šeks, ali nije tu bilo prave rasprave niti opoziva može biti. Bolje bi mu bilo da kaže prof.Đurđević tko je bio njegov prvi izbor kao potencijalno ime za čelni osobu Vrhovnog suda prije nego joj priušti sve što će joj priuštiti - dodao je premijer.

Vezano za prodaju dijelova Agrokora i prodaju Leda.

- Situacija s Ledom je jedan pozitivan impuls za ovaj hrvatski brand i njegove radnike. Održali smo ovu tvrtku i ovo je dobar put funkcioniranje kompanije na tržišnim osnovama. Prodaja kompanija Agrokora ne znači da će one nekamo otići . Ostat ce ovdje, u njima ce raditi naši radnici. Vlasnička struktura Fortenove danas ie ogledalo vjerovnika čiji vlasnik nije mogao plaćati svoja zaduženja. Nije Vlada ta koja je utjecala na vlasničku strukturu - zaključio je Plenković.