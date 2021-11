"Ono što je stav Hrvatske je da podržavamo stabilnost, da smo za deeskalaciju svih napetosti kojima smo svjedočili proteklih tjedana, da je prije svega na Srbiji i Kosovu da pronađu optimalan način nastavka dijaloga i poštovanja ili postojećih dogovora ili postizanja novih dogovora koji će ići u tom smjeru da odnosi budu bolji", rekao je premijer Andrej Plenković na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim kolegom Albinom Kurtijem.

Dodao je da je Hrvatska zainteresirana da razvija odnose s Kosovom i što više normalizira odnose sa Srbijom. "S naše strane, činit ćemo sve da podupremo normalizaciju između Kosova i Srbije".

Kurti je ponovno pozvao Srbiju na uzajamno priznanje i dodao da te zemlje trebaju razgovarati o pitanju nestalih.

I Kosovo i Srbija aspirantice su za članstvo u Uniji, napredak na tome putu uvelike ovisi o rješavanju njihovih bilateralnih pitanja.

"Želimo se pridružiti NATO-u i EU-u. Treba učiniti napredak u procesu euroatlantske integracije", rekao je Kurti.

Plenković je ponovio da Hrvatska podržava proces proširenja Unije i da put prema članstvo predstavlja "jasno sidro i smjer političkog, društvenog, gospodarskog i sektorskog razvoja".

"Europska perspektiva Srbije jednaka je kao svim zemljama jugoistoka Europe", rekao je Plenković.

Srbija vodi pregovore s EU-om, a Kosovo nije priznalo pet članica Unije - Cipar, Grčka, Rumunjska, Slovačka i Španjolska pa je "nekoliko koraka ispred Kosova", rekao je hrvatski premijer.

Plenković vjeruje da će dijalog Kosova i Srbije uz posredništvo EU-a približiti te zemlje članstvu Uniji, a "u konačnici, ne znam kada će to biti, dovesti do međusobnog priznanja". "No to je, naravno, na državama da se dogovore", dodao je Plenković.

Održan je sastanak dvojice premijera, njihovih izaslanstava i gospodarstvenika na kojemu su sudjelovali predstavnici Hrvatske gospodarske komore, Ericssona Nikole Tesle i Končar Elektroindustrije d.d.

Trgovinska razmjena Hrvatske i Kosova iznosila je 100 milijuna eura godišnje u razdoblju prije pandemije koronavirusa, a Hrvatska je Kosovu 7. najveći vanjskotrgovinski partner.

Plenković je istaknuo da su odnosi Prištine i Zagreba "prijateljski, s puno razumijevanja i želje da se intenziviraju".

Premijer se susreo i s predsjednicom Vjosom Osmani koja je ravnatelju Opće bolnice "Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu Josipu Samardžiću i premijeru uručila predsjedničku medalju "Svete Terezije".

U toj bolnici zbrinuta je većina ozlijeđenih putnika iz kosovskog autobusa koji je u srpnju sletio s autoceste kod Slavonskog Broda. U toj nesreći poginulo je desetero ljudi.

Hrvatskog premijera primio je i predsjednik Skupštine Kosova Glauk Konjufca.

Plenković poslije ide u Janjevo gdje će posjetiti tamošnju hrvatsku zajednicu, a prvi službeni posjet nekog hrvatskog premijera Kosovu u posljednjih deset godina završit će susretom s hrvatskim vojnicima u sklopu snaga KFOR-a.