Plenković: Tko god ima rješenje za demografiju, Vlada ga sluša

Premijer Plenković prvi put u svom mandatu odgovara na pitanja četiri novinara iz četiri vodeće medijske kuće.

Prvo pitanje vezano je uz Agrokor i ima li dovoljno ljudi u Hrvatskoj da ih jedni pišu Zakon, a drugi ga provode.

- Vodimo računa da je cijela kriza krenula eskalirati negdje u siječnju, Vlada se krenula baviti njome u veljači i tada smo shvatili potencijalne opasnosti. Agrokor je prijetio stečajem, ne samo kompanija koje su u njegovom sustavu, nego i niza drugih. Mi smo imali nekoliko opcija - rekao je premijer te ističe da je jedna bila "prepuštanje" Agrokora tržištu, a druga nacionalizacija.

Foto: screenshot/HRT

- Jedina opcija je bila stvaranje zakonskog okvira - istaknuo je. Dodao je kako u toj kriznoj situaciji morali su preuzeti odgovornost.

- U konačnici iza zakona je stala cijela Vlada i parlamentarna većina. Naš tadašnji koalicijski partner Most bio je u tijeku - rekao je.

Istaknuo je da su ljudi konzultirani, a da je sam zakon napisana Vlada.

Na pitanje kako to da su ljudi koji su na pisanje zakona "pro bono" kasnije uzeli svoje naknade.

- Smatram da je važno da se tim poslom bave oni koji su za to spremni - istaknuo je Plenković. Dodao je kako su tad odabrali osobu koja je zadovoljavala uvijete i imala znanja, a da su ga kasnije zamijenili.

- Granični dug i stari dug je plaćen 50-60 posto. Cilj je ostvaren no da smo imali više vremena sigurno bismo neke stvari u zakonu naveli - istaknuo je.

"Napravili smo maksimum u tako kratkom roku"

Damira Gregoret upitala je za "etičnost" Martine Dalić.

- Ne vidim tu neki bitno novi element - rekao je Plenković napominjući da je Vlada imala hrabrosti uči u koštac s problema Agrokora.

- Mi smo mjesecima slušali svašta o tome da je "HDZ jednako Agrokor", a sad nekoliko mjeseci kasnije opet ista priča - rekao je.

- Napravili smo maksimum u tako kratkom roku, oslonili se na ekspertizu da se spriječi golemi kolaps zemlje - istaknuo je i još jednom potvrdio da Martina Dalić ima njegovu potporu.

Smatra i kako će se nagodba dogoditi u roku, a spomenuo je i da je Ustavni sud proglasio zakon ustavnim.

- Čini mi se da je na svim dionicima da pokažu financijsku zrelost i da se nagodba provede do kraja - kazao je. Istaknuo je i da ima povjerenje da će se nagodba dogoditi na vrijeme, no nije htio reći ima li rezervni plan ili što će se dogoditi ako se nagodba ne provede.

"Hrvatsko društvo mora ići naprijed"

- Protekla dva dana sam imao intenzivne razgovore s ministrima. Razgovarali smo o planu reformi, hodogramu reformi. Kad smo radili plan sam ih nekoliko puta na zatvorenim sastancima pitao hoće li ispuniti svoje obaveze koje su preuzeli. Preuzeli su odgovornost. Ako za šest mjeseci se ne provede, tražit ću odgovornost ministara - izjavio je Plenković o novom planu reformi. Dodao je i kako nitko, pa ni ostale zemlje, nemaju "magični štapić".

Plenković je komentirao i pad rejtinga HDZ-a.

- HDZ je, kada se rušila Oreškovićeva vlada, bio na 20 posto. Nakon što sam izjavio da bih htio biti predsjednik smo, nakon par mjeseci, se digli na 35 posto. Međutim, kada gledam cjelinu onoga što smo napravili, koja bi se vlada usudila donijeti odluku o Agrokoru, Pelješkom mostu, nabavi zrakoplova, porast stope nezaposlenosti - istaknuo je.

No, na pitanje da bi takvo što trebalo utjecati na pozitivan rejting, Plenković je rekao da se tu radi o "zaglušenosti" te spomenuo Istanbulsku konvenciju u kojoj je "95% negativnosti bilo usmjereno" upravo na njega.

- Hrvatsko društvo mora ići naprijed. Ako je ta konvencija namijenjena da nam pomogne rješavati jedan grozan problem. Neću zatvoriti oči na nešto što je loše. Oni koji su ovu temu iskoristili za svoj ideologiju, evo im ih - rekao je.

Dodao je i kako ne zna zašto su neki njegovi stranačke kolege glasalo protiv.

- No, malo smo pali rejtingom i susreli se s istim akterima na novoj temi. Sad je odjednom pitanje sustava i novog referenduma - rekao je te iskomentirao gospođu Markić.

- To je fenomen u kojem nevladin sektor želi puzajući preuzeti vlast. Imate ga na desnom spektru (Željka Markić), imate da ga na lijevom spektru (Živi zid). To je vrlo bitan fenomen. No ne bojim ih se. Stranka mora biti tamo gdje ga je ostavio Tuđman, tamo gdje je naša politička obitelj, desni centar - objasnio je.

Novi paketi za otkup INA-e iduće godine?

Premijer se dotaknuo i teme INA-e i Sisačke rafinerije.

- To je i dan danas na dnevnom redu svih Vlada, pa i naše. Mi smo ponudili otkup dionica u INA-i. To su eksperti koji dobro poznaju situaciju u MOL-u i INA-i koji će nam ponuditi rješenja. Očekujem da će se cijeli proces odvijati do kraja godine, i možda prvih par mjeseci - rekao je.

- Za sva brodogradilišta je nužno naći strateške partnere. To je jedini način da opstane. Na tome radimo - istaknuo je Plenković i o brodogradilištima.

Dodao je i kako je Vlada odmah pokazala snažnu potporu gradovima, među ostalome u Vukovaru i Sisku. Istaknuo je kako je Sisak "pravo zrcalo onoga što je ostalo" te dodao da zaposlenici zaslužuju svu pozornost i Vlade i kompanije u kojoj rade.

- Ne možemo gledati na Sisak kao da kažemo "nije problem, 300 ili 400 ljudi radit će nešto drugo". Mi nastojimo da se županija razvija, ali te vrste prekvalifikacija zahtijevaju vrijeme - istaknuo je.

- Iz moje perspektive danas, da, može se rekonstruirati broj ministarstava. I da, što bi se dogodilo? Svi sustavi bi ostali tu, netko bi se morao baviti tim problemima i smanjili bismo plaću nekim ministrima - objasnio je Plenković na pitanje hoće li restrukturirati Vladu ili ostaje pri svojih 20 ministarstava.

Gospodarstvo i zapošljavanje i dalje ovisno o turizmu

- Moramo diverzicirati gospodarsku snagu. No, prošla godina je bila daleko najbolja otkako postoji nezavisna Hrvatska i brojevi pokazuju da će ova sezona donijeti još više - rekao je Plenković na pitanje koliko je održivo fiksirati gospodarstvo na turizam.

No, o turizmu ovisi i velik broj radnih mjesta, a velik broj odlazi u inozemstvo.

- Demografski problem, pa tko god ima rješenje, Vlada ga je spremna implementirati da rješimo to. Ministarstvo rada je napravilo tri inicijative da će se ponuditi posao baš svakom od cca 156 tisuća ljudi na zavodu za zapošljavanje. Mi smo digli kao Vlada prvi put dozvole za strance da dođu. Htio sam omogućiti stranim poduzetnicima jasan okvir. Stvorili smo sve preduvjete. Kada bismo uspjeli rješiti mirovine, koje svake godine nadoknađujemo iz poreza, bili bismo u puno boljoj situaciji. Sad nas to opterečuje - objasnio je Plenković.

Na pitanje što će biti s novim zakonom o zdravstvu, Plenković je istaknuo kako se u srijedu ujutro susreo s ministrom Kujundžićem. Tvrdi kako je potrebno motivirati mlade lječnike da ostanu u Hrvatskoj.

- Prije desetak dana smo izašli s inicijativom s tri prijedloga za otpise dugova. Vidjeli smo u komunikaciji s FINA-om da su ljudi blokirani preko tri godine, a s mjerama bismo mogli iz blokade izvaditi veliki broj iz dugova - odgovorio je na pitanje što se događa s novim ovršnim zakonom. Dodao je kako od zakona očekuje i dobre efekte.

Odnosi sa Srbijom i vanjska politika

Istaknuo je kako je s predsjednicom razgovarao u nekoliko navrata oko odnosa u Srbiji. Na pitanje je li dobra ideja bila da Vučić došao u Hrvatsku, Plenković je istaknuo da je.

- No, kampanja da netko današnjoj Hrvatskoj netko lijepi "fašističke etikete" je neprihvatljiva i uvijek ću joj se protiviti. Zato sam i rekao da mi to jednostavno nećemo prihvatiti. Nećemo se uvući u neistinitu i netočnu kampanju - istaknuo je Plenković na pitanje o odnosima sa Srbijom.

Dotaknuo se i preporukama Vijeća za suočavanja s prošlosti. Zahvalio se njima, no dodao da nije uloga Vlade da udjenačava sudsku praksu.

- Što se tiče "dvije vanjske politike", to je nametanje sukoba koji ne postoji - rekao je.