Plenković poručio: 'Hrvati nisu nikad bolje živjeli. Nikad veće plaće, nikad bolje mirovine...'

Premijer Plenković rekao je u četvrtak da će se u poreznoj reformi akcent prebaciti s oporezivanja rada na oporezivanje imovine i vode se završne konzultacije prije ponedjeljka kada će na Gospodarsko-socijalnom vijeću socijalnim partnerima još jednom predstaviti cjeloviti paket prije javnog savjetovanja.

U razgovoru za Dnevnik HTV-a premijer je istaknuo da je i u njihovom izbornom programu i u programu Vlade bilo da će "akcent prebacivati s oporezivanja rada na oporezivanje imovine".

"Rad je predmet oporezivanja kroz porez na dohodak. Želimo ovom reformom smanjiti taj raspon oporezivanja koji danas postoji po nižoj stopi. On je od najniže razine 15 posto, prema gore, do 23,6 posto. I od više stope od 25 posto, pa do 35,4 posto u gradu Zagrebu", rekao je Plenković . Dodao je kako je vidljiv enorman rast prihoda jedinica lokalne samouprave jer to je njihov prihod od poreza na dohodak, te da je samo u gradu Zagrebu u prvih osam mjeseci prihod lokalnih vlasti od poreza na dohodak narastao za 141 milijun eura.

Smanjit ćemo stopu poreza i direktno povećati plaće

"Mi procjenjujemo da postoji prostor da direktnom zakonskom odlukom Sabora na prijedlog Vlade smanjimo tu stopu (poreza na dohodak) i da ljudima direktno povećamo plaću", naglasio je premijer.

Vezano za porez na nekretnine podsjetio je da taj porez već postoji u zadnjih 30 godina i zove se porez na kuće za odmor, koji u sadržaju svom nije samo klasična vikendica.

"U ovom trenutku vodimo završne konzultacije prije ponedjeljka kada će biti sastanak Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV), gdje želimo i sa socijalnim partnerima još jednom prije nego ode u javno savjetovanje cijeli taj paket njima predstaviti reformu u potpunosti. (...) Dakle, ne radi to država radi neke proračunske rupe na nacionalnoj razini. Mi to radimo jedino i isključivo zato što imamo enorman broj praznih stanova i nekretnina, 600.000, prema procjenama ministarstva", rekao je premijer Plenković.

Porez na nekretninu neće nitko plaćati u kući ili u stanu u kojem živi, naglasio je premijer. Porez također neće nitko plaćati u stanu u kojem ima najmoprimca na dugoročni najam. Mi želimo pomoći mladim ljudima i mladim obiteljima da pokušaju imati priuštivu cijenu stanovanja, poručio je Plenković.

Komentirao je i predstojeću predsjedničke izbore.

Plenković ističe da je Dragan Primorac, kao kandidat kojeg oni podupiru, 'politički zreo, ima iskustvo izvršne vlasti, prozapadno orijentiran, zagovara poštivanje Ustava, vladavine prava i želi kulturni i civilizirani dijalog'.

"Primorac treba svojom kampanjom privući sve one u Hrvatskoj koji ne žele kaos, ne žele neciviliziranost i ne žele da Hrvatska, koja se desetljećima nastojala svrstati u zapadni krug, najedanput ima nekoga čiji je eho izjava da nismo sigurni gdje smo mi tu", rekao je Plenković, Ocjenjuje da Primorac ima sve preduvjete da pobjedi i da će prevladati zdrav razum hrvatskih birača.

"S druge strane, ocijenio je, "aktualni predsjednik Zoran Milanović ima jedan isprazni mandat u kojem je bilanca njegovog doprinosa hrvatskom čovjeku nula, to jest pridonio je imidžu Hrvatske da je jedan dio vlasti je proruski orijentiran. To je njegovo postignuće i naslijeđe", rekao je Plenković.

"Hrvati nikad nisu bolje živjeli, nikad veće plaće, nikad veće mirovine, nikad više zaposlenih, nikad manje nezaposlenih, Europska unija, euro, Schengen, sva ova strateška postignuća i nama netko ide kreirati atmosferu velike krize i katastrofe. To je bila perfidna laž i ne želim da se to zaboravi"

O putu u SAD

Upitan o putu u SAD na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda idući tjedan u petak, Plenković je rekao ponedjeljak veliki summit o budućnosti, gdje će govoriti u ime Hrvatske i usvojit će se pakt, koji će naznačiti ključne teme i izazove iz globalne perspektive, što je izrazito važno - od sigurnosnih pitanja, ekonomskih pitanja pa do naravno pitanja klimatskih promjena i energetske sigurnosti.

Najavio je da će tijekom posjeta koji traje tjedan dana, posjetiti Los Angeles i Chicago i razgovarati s velikom hrvatskom zajednicom u SAD-u.