Plenković uoči glasanja: 'Zakon o obnovi je zamršen i očekujem što veću potporu u Saboru'

Saborski zastupnici danas će glasati o Zakonu o obnovi iz tri dvorane, a četvero zastupnika koji su samoizolaciji ili su pozitivni na virus glasaju video vezom. Čelnik Sabora poručio im je: "Ušli ste u povijest"...

<p>Očekujem široku, što veću potporu Zakonu o obnovi Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Mislim da je to odlično. Od prvog čitanja sam govorio da nam treba dovoljno vremena, dovoljno inputa, dovoljno struke i pažnje za zakon koji mora biti održiv, dugoročan, učinkovit i kvalitetan, poručio je<strong> </strong>premijer<strong> Andrej Plenković</strong> u petak uoči saborske sjednice<strong>. </strong></p><p>A na njoj će saborski zastupnici danas, pola godine nakon potresa, upravo glasati o Zakonu o obnovi Zagreba te dvije županije, a zbog epidemioloških mjera glasat će iz tri dvorane, a oni koji su u samoizolaciji će se uključiti video vezom.</p><p>Plenković je istaknuo da su nastojali prihvatiti skoro sve amandmane i prijedloge za koje su smatrali da je u okviru koncepcije i poboljšanja kvalitete Zakona.</p><p>- Ono što govorimo, to i radimo - rekao je.</p><p>Odbacio je tezu da je Vlada prihvatila oporbene amandmane uglavnom tehničke naravi.</p><p>- Bilo je dosta suštinskih amandmana i većina je došla od nekoga tko se razumije u građenje, arhitekturu i neki su poboljšali i samu kvalitetu pravne sigurnosti ovakvog zakona. Ovo je zamršen zakon i drago mi je, ako danas dobijemo veliku potporu, da će to biti plus za sve - kaže premijer.</p><p>Zastupnici su na Zakon podnijeli 183 amandmana, od kojih je Vlada u potpunosti prihvatila njih 42 te šest djelomično<strong>. </strong></p><p>Konstrukcijsku obnovu zgrada, podsjetimo, država će sufinancirati u iznosu od 60 posto, lokalne jedinice u iznosu od 20 posto, a u isti iznos moraju dati i vlasnici nekretnina. Oni s primanjima do 4000 kuna i imovinom do 200.000 kuna država i lokalne jedinice će u potpunosti financirati obnovu. </p><p>Vlasnicima s minimalnom plaćom i bez značajnije imovine, država i županija, grad ili općina u potpunosti će financirati tu obnovu.</p><p> Plaćanja iznosa od 20 posto bit će oslobođeni i vlasnici nekretnina ako njihov dohodak u protekloj i tekućoj godini ne prelazi 4000 kuna, a isto vrijedi i za one čija je ukupna imovina na dan potresa vrijedila manje od 200.000 kuna. Iznosa od 20 posto oslobođeni su i ratni vojni invalidi, a Vlada je prihvatila prijedlog oporbe pa će osloboditi i civilne invalide.<strong> </strong></p><p>Obnovljenu nekretninu vlasnici ne smiju prodati idućih pet godina od završetka obnove. </p><p>Vlada je prihvatila i amandmane kojima se obiteljska kuća definira kao stambena zgrada do 400 kvadratnih metara s najviše tri posebna dijela od kojih je najmanje jedan stan te onaj kojim se omogućuje obnova zgrada u slučaju bespravnih zahvata na konstrukciji zgrade tako da vlasnik ili suvlasnik podmiri troškove povratka zgrade u stanje prije bespravne rekonstrukcije.</p><p> Jednom godišnje, do kraja lipnja za prethodnu godinu, Vlada će Saboru morati podnijeti izvješće o učincima zakona o obnovi.</p><p><strong>Arsen Bauk</strong> (SDP) potvrdio je kako će zastupnici SDP-a podržati Zakon o obnovi, unatoč određenim primjedbama koje imaju.</p><p>- Ocjenjujemo da je to slična situacija kao što je to bilo kad smo mi bili Vlada s predstečajnim nagodbama i švicarskim frankom. Kad treba pomoći ljudima, onda je opozicija je stala uz našu Vladu, a mi ćemo sada dati priliku Vladi da pokuša tu obnovi izvesti kako treba. Treba početi i pomoći ljudima - kazao je Bauk.</p><p>Prije glasanja oporba je tražila stanku. Zastupnica <strong>Marijana Puljak</strong> (Pametno) pozvala je zastupnike da još jednom razmotre sve razloge i argumente u ovo zakonu. </p><p>- Apsolutno želimo obnovu grada Zagreba i hitnu sanaciju, ali želimo cjelovitu obnovu koja se temelji na preporukama struje i koja se temelji na viziji budućnosti Grada - poručila je Puljak navodeći kako ovaj zakon nije takav.</p><p>Uvjerena je da je ovaj zakon donosi u predizborne svrhe kako bi se dodvorilo građanima. Navodi kako Vlada nije podržala ključne amandmane oporbe.</p><p>- Provedba ovog zakona znači balzamiranje Zagreba, a građani će biti nasamareni. Obnova neće biti brza ni kvalitetna, ali ni financijski povoljna - ustvrdila je. </p><p><strong>Željko Sačić</strong> u ime kluba Hrvatskih suverenista najavio je kako će podržati zakon. </p><p>Glasovanje se prvi puta u održava i videovezom, što je omogućeno za one zastupnike koju su u samoizolaciji ili su pozitivni na virus. </p><p>- Ušli ste u povijest, pozdrav - poručio je predsjednik Sabora <strong>Gordan Jandroković </strong>četvorici zastupnika koji po prvi puta glasaju online. Riječ je o <strong>Mati Frankoviću </strong>(HDZ)<strong>, Stephenu Nikoli Bartulici </strong>(DP)<strong>, Hrvoju Zekanoviću </strong>(Suverenisti)<strong> i Anti Bačiću </strong>(HDZ).</p><p><strong>Peđa Grbin </strong>(SDP)<strong> </strong>upozorio je kako neki zastupnici u pokrajnjim dvoranama ne nose maske, a predsjednik Sabora pozvao je sve da to učine. </p>