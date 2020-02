Plenković vs. Brkić: Skinuli su rukavice pa krenuli u okršaj...

Prepucavanje između dva vodeća čovjeka u HDZ-u, Plenkovića i Brkića, započeto u nedjelju navečer označilo je početak možda jedne od najžešćih kampanja u HDZ-u.

Milijan Brkić, zamjenik šefa HDZ-a, na predstojećim izborima nije glavni izazivač, ali zbog povijesti odnosa s Plenkovićem ponedjeljak je protekao u međusobnom optuživanju tko je kriv za raskid koalicije s Mostom i dovođenjem HNS-a. Osim toga, fama oko Brkića i njegova utjecaja u stranci intrigira svakog HDZ-ovca jer su se pobjede Tomislava Karamarka, a potom i dovođenje na vlast Andreja Plenkovića pripisivale isključivo njemu. Stoga se u ratu između šefa i zamjenika može očekivati sve jer se radi o borbi za političko preživljavanje. Andrej Plenković došao je jučer ujutro u središnjicu HDZ-a, koja se, usput rečeno, u vrijeme Karamarka zvala Vasionom, te je sa svojim timom ispunio obrasce potrebne za ispunjenje prvog pravnog koraka za prijavu kandidature. Isto to, malo kasnije, učinio je i Brkić ispunivši obrasce za kandidaturu za potpredsjednika stranke. Čašćenja pritom nije nedostajalo posebno oko pitanja raskida koalicije s Mostom.

Foto: PIXSELL Plenković ide na Vasu s Anušićem, Zdravkom Bušić, Butkovićem i Brankom Bačićem: Premijer i aktualni šef HDZ-a oformio je svoj tim za izbore, a čine ga jedan od najmlađih branitelja - Anušić i ministar branitelja - Tomo Medved. Još jedan branitelj, umirovljeni general Krstičević, bit će šef kampanje, a glasnogovornik Davor Božinović.

Brkić je uz kovača i ekipu

- HNS me ne brine toliko. Brkić je prvi govorio: ‘Nemojmo s Mostom, idimo s HNS-om’. Neka me demantira, baš me zanima što će reći’ - rekao je Plenković odgovorivši tako na Brkićeve optužbe da je on kriv za koaliciju s Vrdoljakovom strankom. No tu nije stalo, Brkić je odgovorio kako je bio protiv koalicije s Mostom i protiv koalicije s HNS-om.

- Ja sam predložio da idemo s HSS-om u koaliciju. To je demokršćanska stranka, stranka Stjepana Radića. Donio sam potpise HSS-a, i to Plenković dobro zna. Bio sam protiv koalicije sa SDP-om i HNS-om, bilo je to davno pa je možda zaboravio. Stepinčevo je pa se može i ispovijedati jer je osma božja zapovijed: ‘Ne reci lažna svjedočanstva!’ - oštro je poručio Brkić.

Milijan Brkić je podržao u nedjelju tim za promjene Kovač - Stier - Penava, o čemu se već dulje i spekuliralo među članovima HDZ-a. Naime, često je bio viđen na kavama i ručkovima sa spomenutim trojcem. Prije četiri godine, nakon što je Karamarko srušio svoju Vladu i podnio ostavku na mjesto šefa HDZ-a, govorilo se kako je on bio taj koji je elegantno maknuo sve moguće protukandidate Plenkoviću.

- Brkić je tad razgovarao s Mirom Kovačem, pa s Tomislavom Tolušićem, možda i još kojim potencijalnim kandidatom. Procijenio je da stranka nema puno vremena za bratoubilačke ratove i da je važno da na unutarstranačkim izborima bude samo jedan kandidat koji ima velike šanse pobijediti na parlamentarnim izborima. Karte je bacio na Plenkovića i dobro odlučio jer je HDZ pobijedio i sastavio Vladu - govori nam sugovornik blizak ekipi oko Brkića.

Foto: PIXSELL Savez Alternativa za potpredsjednike će kandidirati Stiera, Brkića, Škorića i Tolušića: Kovač - Stier - Penava čine osovinu saveza za promjene. Podršku su im zadnjih dana dali Brkić i Petar Škorić, koji će se, kao i Vaso, kandidirati za potpredsjednika HDZ-a. Uskoro bi to trebao učiniti i Tomislav Tolušić, koji je medijima već potvrdio da ide za potpredsjednika stranke.

Svi putevi vode u Krašić

No odnos Plenkovića i Brkića nikad, govore nam sugovornici iz HDZ-a, nije bio iskren. Borba za veći utjecaj u stranci započela je već na počecima Plenkovićeve vladavine, a traje do dana današnjeg. Epilog ćemo znati 15. ožujka, nakon rezultata unutarstranačkih izbora u HDZ-u.

Nakon jutarnjeg šamaranja Plenković se uputio u Krašić proslaviti Stepinčevo. Društvo su mu u prvom redu pravili Jandroković i Reiner, a malo dalje sjedili su Stier i Kovač, koji su nakon proslave u središnjici ispunili sve što je potrebno za prijavu kandidature.

Tijekom jučerašnjeg dana očekivalo se da će se na Trg žrtava fašizma ušetati i bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, koji se navodno cijelu noć s nedjelje na ponedjeljak premišljao treba li ući u utrku ili ne.

- Karamarko još nije prelomio. Rekao je najbližim suradnicima da će tijekom noći donijeti odluku o kandidaturi. Siguran sam da oka nije sklopio - govori nam sugovornik blizak Karamarku, koji se zadnjih godinu dana intenzivno sprema za sudjelovanje na izborima u HDZ-u.