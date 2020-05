Za Hrvatsku 10 milijardi eura, Plenković: 'Brže ćemo iz krize'

Europska komisija (EK) predložila je instrument za oporavak gospodarstva od koronakrize vrijedan 750 milijardi eura te Višegodišnji financijski okvir (VFO) od 1100 milijardi eura. Premijer Andrej Plenković kazao je kako su posljedice koronakrize bez presedana.

- Ovo pokazuje kako je bitna potpora građana. Hrvatska u ovom kontekstu može vidjeti koliko je važno da smo članica EU. To da naše članstvo nije apstraktno. EK izašla je s planom koji ima planiranih 750 milijardi toga. Povrh toga izaći će i s prijedlogom od 1100 milijardi eura. Od tih sredstava za Hrvatsku je predviđeno više od 10 milijardi eura. 7,3 milijarde eura je bespovratnih sredstava. 2,65 milijardi eura se odnosi na zajmove - kazao je Plenković.

Premijer je napomenuo da je to iznimno značajno za Hrvatsku i kako vjeruje da će prijedlog Europske komisije biti prihvaćen.

- Ovo je ogromna potpora Hrvatskoj za što brži izlazak iz krize - napomenuo je i rekao da novac očekuju kroz četiri godine.

- Kad dobijete bespovratna sredstva onda je to zgodno. 7,3 milijarde eura bit će bespovratnih sredstava. Kada je riječ o dinamici, o njoj ćemo raspravljati na zasjedanju, na summitu. Odluke o tome bit će donesene do kraja godine, ali to je ogroman signal za Hrvatsku - kazao je premijer.

- Ovo je ekstra novac i ovo je u planiranju idućih proračunskih novaca, dodatan novac. EK je procijenila koliko nam novca treba i pogodila je bit od posljedica koje smo imali. S ovakvim instrumentom, mi zadržavamo zaposlenost i idemo u onom smjeru u kojem smo viđeni. Ovo je dodatna poluga za brži ekonomski oporavak od koronavirusa. Dobro je biti u članstvu EU, za ove koji sumnjaju - rekao je zaključno.