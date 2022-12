Plenković za obnovu povjerenja između Hrvata i Bošnjaka u BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je u ponedjeljak da se zalaže za obnovu povjerenja i dijaloga između Hrvata i Bošnjaka, nakon dogovora hrvatskih i srpskih stranaka te stranaka bošnjačko-građanskog bloka o formiranju nove vlasti u BiH.

Prošloga tjedna HDZ BiH i stranke 'osmorke' koju predvodi SDP BiH dogovorile su koaliciju na svim razinama od države, preko entiteta do županija. Dogovor je postignut i sa Savezom nezavisnih demokrata Milorada Dodika koji će im se priključiti u vlasti u državnom Vijeću ministara. To pak znači da u vlasti neće sudjelovati vodeća bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA).

"Očito da HNS (Hrvatski narodni sabor) i HDZ sada ide s osmorskom ne bi li sa njima napravio ono što se očito nije moglo napraviti sa SDA", kazao je Plenković za HTV.

No, dodao je da je za to "da se obnovi povjerenje i dijalog između Hrvata i Bošnjaka u BiH jer je to ključno za dobro funkcioniranje Federacije (BiH)".

Čelnik HDZ BiH Dragan Čović i Dodik potvrdili su u ponedjeljak kako proces uspostave nove vlasti u toj zemlji napreduje te da njihova suradnja s osam stranaka bošnjačko-građanskog bloka ničim nije dovedena u pitanje.

Čović je rekao kako je cilj uspostaviti novu vlast do kraja godine i u tome ne očekuje poteškoće ni na državnoj niti na razini Federacije BiH, unatoč tome što SDA ima kontrolu u klubu Bošnjaka u Domu naroda federalnog parlamenta pa time može utjecati na uspostavu izvršne vlasti u tom entitetu.

"Veselimo se najavama o brzom formiranju vlasti, što je sasvim druga situacija nego ranije", kazao je hrvatski premijer, dodavši kako mu je drago što će HDZ-ova političarka Borjana Krišto biti predsjedateljica Vijeća ministara.

Plenković je ponovio i da Hrvatska snažno podržava davanje kandidatskog statusa BiH, o čemu će se odlučivati na samitu čelnika EU-a u četvrtak.

On je zajedno s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom u ponedjeljak uputio pismo liderima EU-a s pozivom da BiH dobije "zeleno svjetlo" za kandidacijski status.

