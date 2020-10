'Zločin na Markovu trgu ima elemente terorističkog akta'

Danijel Bezuk (22) prije dva dana je iz kalašnjikova pucao na zgradu Vlade i ranio polcajca koji je bio ispred. Policajac je u bolnici i stabilno je, rekao je premijer Andrej Plenković na početku sjednice Vlade

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> na početku sjednice Vlade osvrnuo se na pucnjavu prije dva dana. <strong>Danijel Bezuk</strong> (22), podsjetimo, došao je na Markov trg i odjednom iz kalašnjikova počeo pucati po zgradi Vlade, pri čemu je s četiri metka ranio i policajca koji je stajao ispred. </p><p>- Svjedočili smo pokušaju teškog ubojstva, pucao je na druga dva službenika, zgradu Vlade, osoba koja je odgovorna je počinila samoubojstvo. Policija i DORH utvrđuju sve okolnosti zločina. No trebamo otvoriti kao temu motive i razloge, koji, prema informacijama s kojima za sada raspolažemo, ima elemente terorističkog akta - poručio je poželivši ranjenom policajcu brz oporavak.</p><p>- Policajac <strong>Oskar Fiuri</strong> je u bolnici, njegovo stanje je dobro. Osobno sam ga jučer s potpredsjednikom Vlade, Davorom Božinovićem, i ravnateljem policije, Nikolom Milinom, i posjetio. Ovom prigodom dajem potporu njemu i obitelji, zahvaljujem i liječnicima u Vinogradskoj na pruženoj skrbi - poručio je. </p><p>Podsjetio je kako su nakon tog čina pojačane sigurnosne mjere na Markovu trgu, naglasivši kako to neće utjecati na javna okupljanja na tom prostoru. </p><p>- Te mjere su privremene, svi daljnji modaliteti zaštite definirat će se i mijenjati u skladu sa sigurnosnim procjenama - istaknuo je. </p><h2>Prestaje moratorij na ovrhe: 'Obaveze se moraju izvršavati'</h2><p>Što se tiče ostalih aktualnosti, premijer je podsjetio kako od ponedjeljka prestaje zastoj moratorija na ovrhe.</p><p>- Znate da smo tu mjeru donijeli na tri mjeseca pa je produljili za još tri. Dogovoreno je sa javnim bilježnicima da se predstojeće aktivnosti odvijaju u fazama, očekujemo i od FINA-e da bude moderirana u pogledu aktivnosti nakon što ovaj rok istekne. Očekujemo da će ovrha nakon 18. listopada biti manje nego prije ove mjere, ali moram ponoviti da se obaveze moraju izvršavati. Svatko tko preuzima neke obaveze, mora biti u stanju i ispunjavati ih - rekao je Plenković.</p><h2>Najgori dan od početka epidemije: 'Situacija je zabrinjavajuća'</h2><p>Osvrnuo se i na novi rekordni dan novozaraženih korona virusom. Podsjetimo, danas je najgori dan od početka epidemije, od jučer imamo nova 748 zaražena.</p><p>- Riječ je o širem trendu koji je u ovom trenutku prisutan u susjedstvu, Europi i svijetu - istaknuo je dodavši kako je od posljednje sjednice Vlade broj aktivnih slučajeva narastao za preko 1000.</p><p>- Imamo 3210 aktivnih slučajeva i to je najviše od početka pandemije. Situaciju možemo nazvati zabrinjavajućom - poručio je podsjetivši na nove odluke koje je Stožer donio ovog tjedna. </p><p>- Svi smo svjesni da to nije jednostavno, no uspjeh možemo ostvariti samo ako smo odgovorni, jedinstveni i solidarni, a osobito prema onima koji su najslabiji i najugroženiji. Zato i danas apeliram na sve sugrađane da se pridržavamo mjera jer na taj način štitimo jedini druge. Realno gledajući, to su male žrtve, male žrtve, ponavljam, za zaštitu zdravlja i radnih mjesta - rekao je Plenković pa se obratio i mladima. </p><h2>Premijer se obratio mladima</h2><p>- Svjesni smo da ova pandemija narušava vaš društveni život, navike, znam da vam nije lako svih ovih mjeseci, no unatoč tome smatram da je upravo do strane mladih bitno da se poštuju mjere, da na taj način štitite svoje ukućane, roditelje, bake, djedove. Danas hrabrost nije u kršenju mjera, nego žrtvovati jedan dio svog komoditeta svojih aktivnosti da bi se zaštitili drugi - poručio je. </p><p>Uz odgovornost, koja je ključna, naglasio je Plenković, potrebno je zajedništvo i solidarnost.</p><p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> istaknuo je kako se na bolničkom liječenju nalazi 441 pacijent, a samo u proteklih tjedan dana u bolnicu je zaprimljeno 350 pacijenata, naglasivši kako ovaj porast novozaraženih brine. Zaražena su 192 zdravstvena djelatnika, dodao je, a 907 ih je u samoizolaciji. </p><p>- Stopa potvrđenih slučajeva na 100.000 stanovnika te udio pozitivnih testova u testiranju ponovno rastu. Broj aktivnih slučajeva u odnosu na tjedan ranije porastao je s 11 na gotovo 15 posto. Situacija zahtjeva ozbiljnost, odgovornost i samodisciplinu - poručio je.</p><p>Naglasio je kako zdravstveni sustav u ovom trenutku raspolaže s dovoljnim brojem posebno educiranih liječnika i medicinskih sestara za zbrinjavanje teško oboljelih pacijenata.</p><p>- Za vrijeme trajanja epidemije, kontinuirano se provodila edukacija medicinskog osoblja za rad s oboljelima od ove nove bolesti, a to će se i nastaviti izobrazbom liječnika i sestara za rad u odjelima intenzivnog liječenja - rekao je dodavši kako će to biti financirano EU sredstvima.</p><p>Svjestan je činjenice, naglasio je, da je najveći teret epidemije na epidemiolozima stoga je Ministarstvo u više navrata poslalo uputu za hitnim rješavanjem problematike njihova opterećenja. </p><p>- Predložili smo dodatna zapošljavanja i raspodjele djelatnika unutar ustanova ili sustava - poručio je Beroš. </p><p>Ponovio je još jednom poticaj ustanovama na dodatno uključivanje i ostalih kapaciteta, među kojima su i druge zdravstvene profesije i nezdravstveni kadar.</p><p>- Nastavno na implementaciju e-uputnica, bolnicama je dostavljena uputa o obavezi dodjele točnog termina inducirane zdravstvene ustanove, time nestaje potreba odlaska pacijenata obiteljskim liječnicima radi izdavanja uputnica, što je u uvjetima epidemije od velike važnosti - istaknuo je.</p><p>Zbog opterećenja poslom oko oboljelih i kontakata, naglasio je, većina Zavoda neće biti u mogućnosti organizirati cijepljenje protiv gripe kao ranijih godina.</p><p>- Stoga je potrebno da izabrani doktori primarne zdravstvene zaštite obave cijepljenje protiv gripe svojih pacijenata - dodao je.</p><p>Svaki pacijent čije zdravstveno stanje to zahtjeva, poručio je još, mora biti zaprimljeno u ordinaciju te pregledan.</p><p>Također je apelirao na sve građane, posebno mlade, da se ponašaju odgovorno. </p><p> </p>