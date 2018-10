Plenković zna, ali kaže da je na Kolindi da kaže za kandidaturu

Datum sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost bit će usuglašen sljedećeg tjedna s predsjednicom Republike, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak navečer za HTV.

Na pitanje zna li odluku predsjednice Republike hoće li ona biti kandidat HDZ-a za novi predsjednički mandat, s obzirom na to da stranka traži od nje da se izjasni do jeseni, Plenković je rekao: "Da", ali nije rekao koja je odluka. "Ne", kratko je odgovorio, a na ponovljeno pitanje što je odlučila, rekao je: "To je na njoj da kaže. Kad dođe vrijeme, ona će se očitovati".

"Nismo još usuglasili termin sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, o tome ćemo razgovarati početkom idućeg tjedna, kad se vratimo u Zagreb (iz Dalmacije), nakon toga slijedi put u Kinu, ako bude vremena možda će to biti sljedećeg tjedna ili za petnaestak dana," rekao je Plenković na pitanje je li usuglašen datum sjednice koju saziva predsjednica Republike Kolinda Grabar Kitarović.

Predsjednica Grabar Kitarović jučer je novinarima rekla kako je zatražila održavanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost jer, kako je rekla, "sad već ima puno tema o kojima bismo trebali razgovarati, i oko migranata."

Na pitanje o migrantima, u povodu situacije na graničnom prijelazu Maljevac, premijer je rekao da Hrvatska jača kapacitete zaštite granica i poštuje dogovor u Europskoj uniji.

Priljev migranata nakon velikoga vala 2015/16. smanjio se za 98 posto, rekao je i dodao da je Hrvatska zajedno s partnerima u Uniji ojačala zaštitu vanjske granice. "Prije svega granice Grčke i Turske uz jasan čvrsti dogovor, koji Hrvatska poštuje i koji podrazumijeva i finaciranje troškova izbjeglica koje se nalaze u Turskoj. Mi ćemo početkom ove godine do kraja isplatiti tranšu od šest milijuna eura koja je hrvatski dio, s obzirom na našu veličinu i ekonomsku snagu - druge zemlje plaćaju puno više. Jačamo naše kapaacitete kontrole granica i sprečavanja ilegalnih migracija, imamo više od 6300 graničnih policajaca koji čuvaju hrvatsku granicu, u okviru priprema za Shengen digli smo našu sposobnost u tehničkom smislu na puno višu razinu, surađujemo s policijama susjednih država, kao što je trenutačno slučaj s BiH na prijelazu Maljevac. Ministar (unutarnjih poslova) Božinović je u konstantnom kontaktu i s kolegom u BiH ali i s nadležnim povjerenikom Europske komisije," rekao je.

Komentirajući odluku Visokog trgovačkog suda koji je potvrdio nagodbu vjerovnika Agrokora, rekao je da proces sada ide u fazu provedbe. "Proces sada ide u novu fazu, a to je provedba nagodbe, dakle transformacija starog Agrokora u novi Agrokor, nova struktura vlasništva i, ja bih rekao kvalitetno poslovanje i dalje restrukturiranje kompanije sa zadržavanjem radnih mjesta, s dobrim poslovnim rezultatima. Prije dva dana ministar (gospodarstva) Horvat predstavio na Vladi izvješće o radu grupacije u proteklih nekoliko mjeseci i mislim da su svi ti indikatori prilično pozitivni," kazao je premijer Plenković u intervjuu koji je za HTV dao na Hvaru.