Plenkovića čeka rasprava oko opoziva, oporba zbog otpada u Gospiću traži odgovornost

Premijer Andrej Plenković danas će u Hrvatskom saboru podnijeti godišnje izvješće o radu Vlade, nakon čega slijedi rasprava o prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja premijeru. Inicijativu je pokrenuo SDP uz potporu 54 oporbena zastupnika, a u središtu zahtjeva su slučajevi nezakonitog odlaganja otpada, među kojima je i onaj u Gospiću.

Sabor nastavlja sjednicu u 9.30 sati iznošenjem zastupničkih stajališta, nakon čega je na dnevnom redu godišnje izvješće Vlade, a potom i rasprava o povjerenju premijeru. Plenković će predstaviti rezultate rada Vlade u proteklih godinu dana, dok oporba očekuje raspravu o odgovornosti državnog vrha za propuste u sustavu nadzora nad gospodarenjem otpadom.

U emisiji U mreži Prvog na HRT-u sudjelovali su SDP-ov Mihael Zmajlović, potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Dok SDP i Most smatraju da slučaj nezakonitog otpada otvara pitanje odgovornosti na državnoj razini, HDZ odbacuje optužbe na račun premijera, a Domovinski pokret poručuje da vladajuća koalicija nije ugrožena.

SDP: Politička odgovornost nije isto što i kaznena

Mihael Zmajlović poručio je da SDP ne traži Plenkovićev odlazak samo zbog pojedinačnog slučaja u Gospiću, nego zbog načina na koji je sustav funkcionirao tijekom proteklih deset godina. Smatra da je potrebno utvrditi kako je nezakonito odlaganje otpada moglo trajati te zašto nadležne institucije nisu pravodobno reagirale.

– Vi ne morate biti kazneno odgovorni da biste bili politički odgovorni – rekao je Zmajlović, ocjenjujući da je premijer odgovoran za funkcioniranje sustava kojim upravlja Vlada.

Ipak, Zmajlović ne očekuje da će prijedlog za izglasavanje nepovjerenja dobiti potrebnu većinu u Saboru. Vladajućima je zamjerio što, prema njegovoj ocjeni, neće podržati inicijativu ni zastupnici koji su u Sabor ušli kritizirajući HDZ i Vladu.

HDZ: Argumentirano ćemo pobiti optužbe

Josip Borić odbacio je teze da je premijer politički odgovoran za kaznena djela pojedinaca koja istražuju nadležne institucije. Inicijativu SDP-a opisao je kao politički konstrukt, a oporbi je zamjerio korištenje prijedloga za opoziv kao načina da se otvori rasprava u Saboru.

Najavio je da će HDZ na sjednici oštro odgovoriti na optužbe i otvoriti pitanja vezana uz Zmajlovićev mandat na čelu Ministarstva zaštite okoliša.

– Bit ćemo vrlo oštri, uzvratiti i argumentirano pobiti sve ono što su napisali u svojoj optužnici – rekao je Borić.

Istaknuo je i da oporba nema potrebnu većinu za smjenu premijera, a slučaj nezakonitog otpada ne smatra dokazom političke odgovornosti Andreja Plenkovića.

Grmoja: Ne može se sve svesti na lokalnu razinu

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja naglasio je da je njegova stranka podržala SDP-ovu inicijativu unatoč ranijim nesuglasicama s drugim oporbenim strankama. Most smatra da slučaj u Gospiću nije isključivo lokalni problem, nego otvara pitanja rada državnih institucija i odgovornosti osoba koje su bile na njihovim čelnim pozicijama.

Grmoja je posebno spomenuo bivšeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića te postavio pitanje što su nadležne institucije, uključujući Sigurnosno-obavještajnu agenciju, znale o slučaju i kada su raspolagale tim informacijama.

– Ja više ne mogu slušati ove priče da je ovo stvar lokalnog karaktera, kao da su samo lokalni ljudi u tome sudjelovali – rekao je Grmoja.

Poručio je da bi premijer trebao preuzeti političku odgovornost za slučaj, dok će se tijekom saborske rasprave, najavio je, otvoriti i dodatna pitanja o odnosima političkih aktera i poslovnih interesa.

Domovinski pokret: Vladajuća koalicija je stabilna

Glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać odbacio je mogućnost da će slučaj u Gospiću dovesti do raspada vladajuće većine. Ustvrdio je da nitko od dužnosnika i članova njegove stranke nije uključen u slučajeve ekološkog kriminala te podsjetio da se Hrvatska s problemima nezakonitog odlaganja otpada suočava desetljećima.

Kao primjere naveo je Poznanovec, Jakuševec i Sodol kod Ogulina, ističući da problemi postoje i u sredinama kojima upravljaju stranke ljevice.

Barać je rekao da je Domovinski pokret nakon saznanja o slučaju tražio hitan sastanak vladajuće koalicije i brzo postupanje. Kao jedno od mogućih rješenja za učinkovitiji nadzor terena spomenuo je osnivanje Hrvatske rendžerske službe.

Potvrdio je da DP ostaje uz sadašnju Vladu, navodeći da stranka ne vidi prihvatljivu alternativu vlasti desnog centra.

Rasprava o izvješću Vlade prethodi raspravi o opozivu

Prije rasprave o povjerenju premijeru Plenković će predstaviti godišnje izvješće o radu Vlade, treće u njegovu aktualnom mandatu i deseto otkako je 2016. postao predsjednik Vlade. U njemu se očekuje osvrt na gospodarske pokazatelje, plaće i mirovine, zaposlenost, energetsku i stambenu politiku, infrastrukturna ulaganja te međunarodne krize.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja potpisala su 54 zastupnika. Oporba smatra da slučaj nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokazuje ozbiljne propuste u sustavu nadzora, dok HDZ tvrdi da se kaznena odgovornost pojedinaca ne može automatski pripisati premijeru.

Očekuje se oštra politička rasprava, ali predstavnici HDZ-a i Domovinskog pokreta odbacuju mogućnost da će inicijativa dovesti do promjene vlasti.