'Treba biti kreativan pa moju izjavu doživjeti kao prijetnju!'

Danas je i službeno raspušten 9. saziv Sabora, a premijer RH Andrej Plenković je na konferenciji za novinare pričao o uspjesima svoje Vlade, obnovi Zagreba te je odgovorio gradonačelniku Vukovara Ivanu Penavi koji je rekao:

- Borovo je u državnom vlasništvu i za njegovo stanje odgovorna je ova vlada, kao i prethodnih 13, poruka premijeru je da ova vlada i država postoji prije svega zahvaljujući angažmanu Vukovara i stradalnika grada Vukovara i da to nikada ne zaboravi ni on ni druga vlada koja ima doći, a prijetnje tipa 'lezite dolje' za Vukovarce su stvar prošlosti

Premijer Andrej Plenković uzvraća Ivanu Penavi Premijer Andrej Plenković uzvraća Ivanu Penavi Objavljuje 24sata u Ponedjeljak, 18. svibnja 2020.

- Želim svima zahvaliti na radu u ovome mandatu, podršci koju su nam članovi parlamentarne većine davali. Osnovni razlog zbog kojeg smo kao najveća stranka u vladajućoj koaliciji predložili raspuštanje Sabora je sljedeći. Hrvatska se u proteklih nekoliko mjeseci suočila s korona virusom i bitkom za radna mjesta i gospodarski oporavak. Oba izazova bila su zahtjevna i podrazumijevala su veliki angažman. Pravovremenim mjerama i ponašanjem građana koji su pokazali visoki stupanj odgovornosti, smanjili smo zarazu, usporili širenje i već praktički danima imamo jednoznamenkasti broj novozaraženih. Mi smo na taj način pokazali da je naš zdravstveni sustav otporan, kao i drugim članovima javnog sektora. Ova prva faza bitke protiv korona virusa bila je izuzetno dobra i kvalitetna zbog naše reakcije. Nitko ne može znati što će se zbivati tijekom jeseni ili zime, smatramo da je sada prikladan trenutak da naši građani imaju mogućnost izaći na izbore. Bolje sada izaći kada je situacija mirnija, a ne u budućnosti kada nam prijeti novi val korona virusa, a tada bismo bili prisiljeni donositi važne odluke - rekao je Plenković pa pričao o uspjesima svoje Vlade.

Premijer je rekao da se u posljednjih mjeseci jako puno pomoglo privatnom sektoru, 500.000 sugrađana u 75.000 tvrtki dobilo je 3250 kuna za ožujak. Kaže Plenković i ističe da je to presedan jer nikad država nije ovako stala iza privatnog sektora.

Vidite li prostor gdje se moglo učiniti bolje i imate li odgovor za Ivana Penavu?

- Nisam razgovarao s Penavom i teško mi je protumačiti da nešto poput spominjanja Borova i Petrokemije možete nazvati prijetnjom, ne znam jel netko drugi to doživio na isti način kao on. Tko dobro sluša teško da je mogao tako čuti, mislim da je on jedini tako to doživio. Treba biti kreativan pa to doživjeti kao prijetnju. Vukovar je simbol Domovinskog rata i stradavanja, a prvu sjednicu ova vlada je održala u Vukovaru kako bi odali počast tome gradu. Mi smo Vukovaru pomogli u svim aspektima. Radili smo puna srca, ugovoreno je preko 900 milijuna kuna za projekte. U Vukovar smo vratili Hrvatsku vojsku, interventnu policiju, donijeli odluku da je vukovarska bolnica memorijalna bolnica, Vukovar je postao mjesto posebnog pijeteta, uložili smo u Muzej Domovinskog rata, u investicije, prometnu infrastrukturu, europske fondove, od projekata koji su bili u području kulture. Svega onoga što je napravljeno kroz javna poduzeća, povećana sredstva fonda za grad Vukovar. Ova Vlada je uvijek htjela pomoći Vukovaru.

Foto: screenshot/

- On je član HDZ-a, ja ne znam što on želi. Cijeli HDZ je radio za njega da bude gradonačelnik Vukovara, ja sam odlazio na skupove u Slavoniju, ja bih to učinio i sutra. Ne znam kakve on ima planove.

Uoči posljednje sjednice Sabora Plenkovića i ostale članove Vlade dočekali su prosvjednici

- Ovo su politički aktivisti. Ovo je performans. Bilo je tu nešto građana, ali to su politički aktivisti. Ja razumijem nekoliko aktivista, ali ja kao predsjednik Vlade jasno mogu razabrati drveće od šume - rekao je premijer.

Dotaknuo se i obnove Zagreba.

- HDZ je uplatio više od milijun kuna za obnovu zgrada diljem Zagreba. Koja je to stranka još napravila i koji aktivisti? Ja sam radio maksimalno da dobijem konsenzus. Da se nije vodilo računa što misle građevinari i ostali, imali bi zakon koji bi otišao u žurnu proceduru i napali bi ga svi. Sada ga je jedino napala opozicija. Obnova Zagreba nije posao koji će se napraviti u tjedan dana, to će trajati godinama. Svi koji žele krenuti u svoju obnovu, ako imaju sredstva, oni ne moraju nikoga čekati. Ako netko ima osiguranu nekretninu on bez problema može odmah urediti svoju imovinu. Ali ljudi koji nemaju osiguranje i svoja sredstva njima je teže.

Potom je priupitan i o mogućnosti koalicije sa SDP-om.

- Mislim da je ta koalicija sa SDP-om toliko izlizana da je nevjerojatna. Pa nećemo ići svaki dan pred medije i to demantirati. Tražit ćemo partnera koji je naš svjetonazorski i programski istomišljenik.

Tema: Hrvatska