'Plenkovićeva vlada je nasuprot Milanoviću napravila LNG i energetski pozicionirala RH'

Zoran Milanović uspinjao se na političkoj sceni uz ostalo podržavajući rješenja koja su Hrvatima u Bosni i Hercegovini nametana protiv njihove volje, kaže Ivica Tafra Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“.

Priopćenje Ivice Tafre prenosimo u cijelosti:

Podržavao je Milanović protivnike njihovih nacionalnih interesa, uzurpatore njihovih prava i izdajnike iz njihovih redova. Svoj je politički utjecaj koristio za potkopavanje njihove konstitutivnosti. Dugo je bio na čelu onih koji su iz Zagreba vodili politiku majorizacije nad Hrvatima pod izlikom da će gaženje njihovih prava pretvoriti BiH u „funkcionalnu državu“. Ponižavao je i sustavno rastakao njihovu nacionalnu volju izručujući ih velikobošnjačkom unitarizmu. Radio je to ustrajno i s voljom, godinama osnažujući one koji išli za time da im uskrate pripadajuća i otmu postojeća prava.

Sramotno je da Milanović, koji je predugo bio u redovima onih koji su koristili svaku političku mogućnost da našteti interesima Hrvata u BiH, a time i Republici Hrvatskoj, deset dana prije izbora od hrvatske vlade „traži da iskoristi sve političke mogućnosti kako bi se i kroz ovaj projekt zaštitili interesi Hrvata u BiH“. Poručujemo svima koji drže do doma i Domovine: ne dopustite da vas Milanović još jednom zavara oblačeći svoje NOVO RUHO. Car je razgolićen, koliko god se neki divili bojama i teksturi te nove tkanine kojom se prikriva prava istina. Nemojte zaboraviti da je, kada se radilo o vašoj sudbini u BiH, vas i vaše obitelji, nakon svega što ste napravili za Hrvatsku, poput Mesića i ostalih veleizdajnika izručio velikobošnjačkom hegemonizmu poručujući kako ste vi, Hrvati u BiH „problem Sarajeva“! Da je tada kada se radilo o vašoj sudbini prevrnuo stol za kojim se moglo nešto napraviti, sjeo za stol sa Komšićem i ostalima koji su vam oduzimali prava i oprao ruke od vas sapunom, kojeg će kasnije, u maniri herojskog zeca, slati muslimanima. Obraćamo se i svim koji su u zabludi da se Milanović promijenio. Tu promjene nema, jer Milanović kao identitet ne postoji. Postoje samo različite uloge i kostimi koje oblači, ovisno o predstavi i publici.

Njegov je politički cilj dodvoriti se, to je njegov imperativ i cijelo političko umijeće. Kako ne može baš svakome, onda to radi po načelu veće koristi. Svojevremeno Sarajevskoj mahali, kada dođe među Hrvate u BiH onda njima, kada treba braniteljima (koje prekjučer opet posprdno naziva šatorašima da se dodvori svojima), kada treba onda Dodigu i njegovom dijelu „Srpskog sveta“. A to je, u kontekstu južne interkonekcije, veći problem za pitanje povjerenja prema Hrvatima u BiH nego zadrška prema Čoviću koje spominju „privremeni birokrati“. Zato ovo nije samo pitanje kampanje za šestog predsjednika RH, nego pitanje hoće li normalna i odgovorna Hrvatska ustrajati ili će popustiti pod pritiskom onih koji ne drže do Hrvatske i Hrvata u BiH. Koji po Hrvatskoj hodaju s transparentima : „Pobacit ćemo i crkvu i državu, i narod i obitelj“ . I što bi to popuštanje i prepuštanje značili za Hrvatsku.