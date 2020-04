'Plenkovićeva vlada u ovoj krizi samo štiti interese banaka'

Nejvjerojatno je da Vlada odbila naše prijedloge Zakona koji pomažu socijalno ugroženima, umirovljencima, nezaposlenima, radnicima na prvoj crti borbe protiv korone, poručio je u petak predsjednik SDP-a Davor Bernardić uoči glasanja u Saboru.

Naveo je što je SDP sve predložio, a Vlada je odbila.

- Odbili ste povećanje naknade radnicima u samoizolaciji, plaćeni dopust za jednog roditelja koji je doma s djetetom, stimulaciju za ljekarnike, trgovace. vozače, zaštiitare, one u logistici... Isplatu 75 posto plaće za radnike u tvrtkama koje su pogođene ovom krizom, suspenziju zatezne kamate, da dužnosnci rade za mininlmac i solidariziraju se tako s građanima. Odbili ste nula posto PDV-a na dostavu hrane u ovim teškim vremenima, a posebno nas žalosti što ste odbili moratorij na kredite od godinu dana - poručio je pa se obrušio na HDZ, premijera Andreja Plenkovića i banke.

- To je samo dokaz da ova Plenkovićeva vlada štiti interese banaka i podržava ekstra profit banaka na tuđoj nesreći u ovim teškim vremenima. Neprihvatljivo je da pojedine banke nude odgodu kredita uz plaćanje kamate i dodatnih troškova. Vlada nije donijela ni jednu mjeru pomoći umirovljenicima, stalnim sezoncima, korisnicima socijalne pomoći - poručio je dodavši kako će SDP uvijek stati u zaštiti egzistencijalno najugroženijih građana.

I predsjednik Suverenista Hrvoje Zekanović traži moratorij na kredite od godinu dana.

- Nije prihvatljivo danas da ljudi pod istim uvjetima plaćaju kredite kao i prije krize - istaknuo je naglasivši kako se osim sa zdravstvenom suočavamo i s gospodarskom krizom negviđenih razmjera.

- Prema Financial Timesu Hrvatska će biti najpogođenija ovom krizom. Prema guverneru HNB-a i ministru Mariću imamo najveći pad naplate PDV-a u EU. Ako se hitno ne napravi rošada na čelu Stožera i ne zamijenimo Božinovića s Marićem ili Horvatom, Hrvatska će i dalje pokušavati ovu krizu rješavati policijskim metodama - rekao je Zekanović.

I Božo Petrov, predsjednik Mosta, izrazio je nezadovoljstvo što Vlada nije uzela u obzir ni njihove prijedloge pomoći u ovoj korona krizi.

- Most je prije mjesec dana dao prijedlog Zakona o obustavi ovrha na novčanim sredstvima i da se to donese prije Uskrsa kako bi svi imali miran Uskrs, niste uzeli to u obzir. Ponudili ste polovično rješenje o moratoriju na kredite kojim se ne rješava ništa - istaknuo je poručivši vladajućima kako bi im trebao biti važniji interes naroda, a ne banaka.

- Ja neću kao Milanović moliti banke, ja želim da Sabor kao najviše zakonodavno tijelo donese Zakon i pokaže da je ovo zemlja građana, a ne banaka - poručio je.

Damjan Vucelić iz Živog zida upozorio je kako Vlada protuzakonito forsira kršenje temeljnih ljudskih prava.

- Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ograničavate temeljna prava slobode kretanja. Koja je iduća sloboda koju ćete nam uzeti protuzakonito? Tak zakon se obavezno mora donijeti dvotrećinskom većinom glasova u Sabora, a mi odbijamo sudjelovati u kršenju Ustava - poručio je.

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš istaknula je kako je korona kriza promijenila sve, osim da Vlada i dalje odbija oporbene prijedloge zakona i amandmane.

HDZ-ov Branko Bačić naglasio je kako su Stožer i Vlada donijeli niz mjera u svrhu zaštite zdravlja građana, ali i gospodarstva po kojima se Hrvatska svrstala u sam vrh europskih zemalja, ali i svijeta, po uspješnosti.

- Hrvatska se u ovoj krizi, za razliku od nekih drugih, pokazala kao izrazito funkcionalna država - poručio je.

Podsjetio je i što je Vlada učinila u dosadašnjem mandatu.

- U protekle tri i pol godine Vlada je povećala prosječnu plaću za 800 kuna, minalnu za 100 eura, povećala plaće u javnim službama za 18 posto, unatoč ovoj krizi povećala je i rodiljne i roditeljske nakande za 100 posto - rekao je.