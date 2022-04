Plenkovićevi problemi: Nekad su ga vukli za rukav, a sad je u Vladu odbilo ući 15-ak ljudi!

Andreju Plenkoviću u šestoj godini mandata događa se ono što je još donedavno bilo nezamislivo: ljudi s kojima on i njegovi savjetnici razgovaraju o ulasku u Vladu kurtoazno se zahvaljuju. I to neki iz stranke, ali i vanjski stručnjaci. To je jedan od glavnih razloga zbog kojih zapinje najavljena brza rekonstrukcija. Razlozi odbijanja su različiti, ali svi govore jedno: Plenković više nema takvu snagu, ali ni kontrolu ni povjerenje, kao što je imao još prošle godine, piše u novom broju tjednik Express.