Plenkovićevih osam? Evo tko su 'manjinci', Kajtazi i Milanović su u ratu zbog 'afere klima-uređaj'

Među osam manjinaca koji u pravilu stanu uz relativnog pobjednika izbora, u ovom slučaju Plenkovićev HDZ, jedno je novo lice. Naime, u Saboru više neće sjediti predstavnik albanske manjine, što je do jučer bila Emina Lekaj Prljaskaj. Dobila je 2249 glasova i to nije bilo dovoljno, s 3357 glasova pobijedio ju je Bošnjak Armin Hodžić i on će sad predstavljati albansku, bošnjačku, crnogorsku, makedonsku i slovensku manjinu.

