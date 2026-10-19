Plivač preminuo u Poreču tijekom Ironman triatlona

U sjeni jučerašnjeg natjecanja Plava Laguna Ironman Poreč odvila se tragedija – jednom od natjecatelja pozlilo je tijekom plivačkog dijela utrke. Unatoč pruženoj pomoći, preminuo je.

Tužnu vijest potvrdio je i organizator na svojoj Facebook stranici. Na petom porečkom Ironman 70.3 natjecanju nastupilo je 2200 natjecatelja. Pobjednici Plava Laguna Ironman 70.3 utrke i Poreču su francuski triatlonci, Arthur Soler i Lila Bardi.

Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč jedno je od najmasovnijih i najprestižnijih sportskih natjecanja u Hrvatskoj, a oznaka 70.3 označava ukupnu udaljenost u miljama (odnosno točno 113 kilometara) te spada u kategoriju tzv. "poludistance" klasičnog Ironmana.